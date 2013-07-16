گذراندان کلاس های اوقات فراغت در تابستان داغ دهلران بدون وسایل سرمایشی

به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن تابستان دغدغه همه خانواده ها برای پرشدن اوقات فراغت فرزندانشان هم آغاز می رسد در استانها که از لحاظ امکانات و...توسعه یافته تر هستد این دغدغه کمتر است اما در استانهای کمتر توسعه یافته، دغدغه ها بسیار زیاد است.

استان ایلام یکی از استانهای ی است که هنوز از لحاظ توسعه یافتگی با استانهای دیگر کشور فاصله های فراوانی دارد استانی که سینما و پارک استاندارد ندارد و به تبع آن شهرستانهای این استان یکی از یکی محروم تر هستند .

دهلران نیز از این مقوله مستثنی نیست و این شهرستان نیز شهربازی، فضای سبز مناسب، سینما و فر هنگسرا ندارد و تنها یک مجتمع فرهنگی دارد که آن هم سالهاست به خاطر عدم پیشرفت فیزیکی تبدیل به سوهان روح اهالی هنر این شهرستان شده است و تنها پناه هنرمندان و خانواده هایی که به دنبال پرکردن اوقات فراغت فرزندان خود هستند، ساختمانی در خیابان اصلی شهر است که دیوارهای کهنه آن با رنگ سفید، ظاهری آرسته به خود گرفته است.

ساختمانی با 125 مترمربع زیربنا که دو تابلو بر سردر آن نصب شده است یکی به نام انجمن خوشنویسان ایران شعبه دهلران و دیگری به نام موسسه فرهنگی هزارآوا.

موسسه ای که به عنوان خانه فرهنگ دهلران معرفی شده خانه ای که ماهیانه 200 هزار تومان اجاره آن است موسسه ای با دوکولر گازی قدیمی که شکل ظاهر کولرگازی دارند اما به لحاظ سرمایشی در سطح پایینی هستند به نحوی که دمای داخل این موسسه با دمای بیرون که 52درجه سانتیگراد است فرق چندانی ندارد.

د ر این موسسه خبری از آب سردکن نیست تنها یک یخچال پنج فوت دیده می شود که نیاز حجم زیاد مراجعان و هنرجویان را تامین نمی کند اما با این حال می توان رضایت را در چهره هنرجویان و خانواده های آنها دید که داشتن چنین فضای حداقلی را بهتر از هیچ می دانند.

در این خصوص با رئیس این موسسه فرهنگی که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است گفتگویی داشتیم .

کریم منصوری در خصوص این موسسه گفت: شهرستان دهلران یکی از شهرستانهای استان ایلام است که از نظر هنر و هنرمند در استان یکه تاز است و انجمن خوشنویسان این شهرستان بعد از مرکز استان بالاترین فارغ التحصیل را دارد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه هنرمندان دهلران در زمینه های موسیقی، پژوهشی، هنری توان بالایی دارند تا جایی که آثار زیادی از آنها به چاپ رسیده که نمونه آن در دانشنامه استان ایلام موجود است و یکی دیگر از غنای فرهنگی هنرمندان این شهرستان آثار موسیقی است که در مجموعه ملیت منتشر شده است.

وی افزود: قریب به یک سال از مجوز این موسسه فرهنگی وهنری که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را صادر کرده است می گذرد.

این استاد موسیقی گفت: هنرمندان این شهرستان سالهاست چشم انتظار مجتمع فرهنگی ارشاد هستند تا بتوانند فعالیت های هنری و فرهنگی خود را در آنجاپیگیری کنند ولی متاسفانه تاکنون این مجتمع به سرانجام نرسیده است.

وی بیان داشت: نبود مکان مناسب و نداشتن توان مالی باعث نشد که هنرمندان ما فعالیت های هنری خود را دنبال نکنند و دل خوش به سرانجام رسیدن مجتمع فرهنگی ارشاد هم در زمان کوتاه نیستیم.

منصوری تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش ، پشتکار و تجربه انجمن های فعال شهرستان به خصوص خوشنویسان ایران شعبه دهلران این موسسه راه اندازی شد.

این استاد خط عنوان کرد : امروز این موسسه توانسته هنرمندان این شهرستان را در گروه های مختلف از جمله موسیقی، شعر، ادب، هنرهای تجسمی و .... با همکاری که سرپرست اداره فر هنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دهلران داشته صاحبخانه فرهنگ اجاره ای شوند.

این هنرمند دهلرانی اظهار داشت: با تاسیس و راه اندازی این موسسه خوشبختانه ما شاهد استقبال علاقمندان به کلاس های هنری بودیم به طوری که از سنین مهد کوک گرفته تا دانشجو در کلاس های مختلف که در این موسسه برگزار می شود شرکت می کنند و ما روز به روز شاهد افزایش تعداد علاقمند به هنر و هنرمندی در خانه فر هنگ دهلران هستیم.

منصوری گفت: از آنجایی که کار فرهنگی درآمدزایی ندارد ما به تنهایی نمی توانیم مشکلات و نارسایی هایی که این موسسه دارد را حل کنیم و هرچند مسئولین کمک هایی کرده اند ولی مشکلات ما بیشتر از کمک های ناچیز است.

وی افزود: باتوجه به اینکه دمای هوای شهرستان دهلران از 50درجه سانتیگراد عبور می کند این خانه فر هنگ مشکل سیستم خنک کننده دارد و خردسالان و کودکان کارآموز این موسسه گرمای این کلاس ها را نمی توانند تحمل کنند.

رئیس موسسه هزار آوای مهر دهلران گفت: به رغم مشکلات فراوان این موسسه فرهنگی حضور به موقع هنر جویان در کلاس با دمای شدید گرمایی که دارند ما را بیشتر دلگرم کرده است.

وی بیان داشت: باتوجه به اینکه موضوع هنر برای تمام خانواده های هنری مهم است با آغاز شدن کلا س های تابستانه و اوقات فراغت اداره ارشاد اسلامی در این موسسه باعث شد که خانواده ها با دلگرمی بیشتر فرزندان خود را به کلاس های اوقات فراغت که ارشاد دراین موسسه برگزار می کند ثبت نام کنند.

این استاد موسیقی عنوان کرد: طراحی، نقاشی، خوشنویسی، موسیقی ویژه کودکان و...از جمله کلاس هایی است که برای طرح اوقات فراغت علاقمندان به هنر و... در این موسسه برگزار می شود.

وی گفت: در حال حاضر 90نفر در این کلاس ها شرکت کرده اند که 7 مدرس و مربی کار آموزش آنها را به عهده دارند.

منصوری گفت: شهرستان دهلران از لحاظ امکانات فرهنگی تفریحی مشکلات زیادی دارد چرا که نه پارک مناسبی در این شهرستان برای اوقات فراغت کودکان یافت می شود نه فضای سبزی برای خانواده ها که می طبد مسئولین در این راستا گامهای اساسی بردارند.

وی بیان داشت: باتوجه به اینکه تنها این موسسه مکانی برای تمام انجمن های فعال در شهرستان است و به خاطر مشکلات فراوان از لحاظ وسایل سرمایشی، اجاره بها و.. لازم است مسئولین فرهنگی استان نگاه ویژای به تنها خانه فرهنگ دهلران داشته باشند.

گزارش از مجتبی کاور