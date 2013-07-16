بررسی چالش های منطقه جنگلی میرآباد/ بهره برداری از محل جدید دفن پسماند

به گزارش خبرگزاری مهر، با همت و تلاش شهرداری میرآباد، محل دفن بهداشتی پسماندهای این شهر آماده سازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

با آغاز بهره برداری از محل جدید دفن زباله ها و پسماندهای شهری که با حفر ترانشداهای مناسب و اخذ مجوز زیست محیطی آماده شده است، محل دفن زباله های سابق شهر میر آباد، دره گوزیله، در مسیرجاده میر آباد به نیزه هم با خاک پوشش داده شد.

زباله های شهر میر آباد سردشت در جنوب آذربایجان غربی با داشتن جمعیتی بیش از 7 هزار نفر سالها به صورت غیر اصولی دفن و موجب آزار شهروندان بود.

برگزاری کارگروه پسماندروستایی درروستای زوران شهرستان سردشت

به منظور حل مشکلات پسماندهای روستایی سردشت و با همکاری و تعامل شبکه بهداشت و درمان، در قالب شوراهای بهداشتی کارگروه بررسی مشکلات دفع پسماند روستای زوران برگزار شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت طی این جلسه بر اهمیت دفع بهداشتی پسماندهای روستایی و لزوم حل معضلات زیست محیطی روستاهای سردشت تاکید و در ادامه مصوباتی در راستای نحوه دفن بهداشتی پسماندهای روستایی تدوین شد.

روستاهای زوران، کنه مشکه و نیشکولان با تعامل و همکاری بخشداری مرکزی می توانند از محل دفن پسماند روستایی بیوران سفلی استفاده کنند.

بررسی چالش های منطقه حفاظت شده جنگلی میرآباد سردشت

در جلسه شورای اداری بخش وزینه شهرستان سردشت، مهمترین چالش های مربوط به منطقه حفاظت شده جنگلی میرآباد شامل همپوشانی منطقه حفاظت شده میرآباد با شهر میرآباد، نبود پارک و اماکن تفریحی برای مردم و مشکلات استقرار صنایع در منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

کریم خضری رئیس اداره حفاظت محیط زیست سردشت در این جلسه گفت: عدم وجود دیدگاه های واقع بینانه به مسائل زیست محیطی ضرورت اطلاع رسانی بیشتر و تقویت جایگاه محیط زیست در توسعه پایدار را آشکار می کند.

وی افزود: منطقه حفاظت شده جنگلی میرآباد نه تنها تهدیدی برای بخش وزینه نیست بلکه فرصت و دستاوردی مهم برای این بخش بوده که باید بعنوان پتانسیل طبیعی و بی بدیل درسطح استان معرفی شود.





