بيماري آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در آذربايجان غربي مشاهده نشد

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پایش و مراقبت از بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در این استان ادامه دارد اظهارداشت: در این راستا پايگاه هاي ديدوري توسط اكيپهاي بررسي و نمونه برداري مستقر در اداره كل و شبكه هاي دامپزشكي استان و با نظارت عالي ستاد اجرایي مقابله با آنفلوانزاي فوق حاد طيور استان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در سه ماهه اول سالجاری با اطلاع گيري از مزارع طيور صنعتي، وضعيت پرندگان مهاجر در تالابها و حاشيه رودخانه ها و درياچه هاي پشت سد و روستاهاي حاشيه آنها و روستاهاي با تلفات طيور بومي، اقدام به بررسي بيماري و نمونه برداري و مطالعات آزمايشگاهي شده است.

دیلقمانی یاد آور شد: اکیپ های بررسی در این مدت 139 مورد بازديد و بررسي در طيور صنعتي، روستاهاي حاشيه تالابها و زيستگاه هاي حيات وحش و نیز سه هزار و 967 واحد خبرگيري روزانه و كسب اطلاعات توصيفي از مزارع پرورش طيور صنعتي و بومي انجام داده اند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی انجام دو هزار و 297 مورد نمونه خون و 270 مورد نمونه بافتی و سوآپ نای و کلوآک برای انجام آزمايشات تشخيصي را از دیگر اقدامات این نهاد عنوان کرد.

وی گفت: در این مدت همچنین دو هزار و 466 مورد آزمایشات شامل الیزا،HI و PCR برای شناسايي سويه هاي بيماري زاي آنفلوانزا توسط این اداره کل انجام شده است.

آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با سه کشور عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان غربی یکی از استانهای در معرض ابتلا به بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان به شمار می رود.