نشریات هنری قدرتمند در اصفهان وجود ندارد

رسول معرک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وجود نشريات ادبي به صورت فصل نامه و گاهنامه در اصفهان سبب شده تا سطح سواد ادبي مردم نسبت به سطح سواد هنري آن ها بالاتر باشد.

وی ادامه داد: وجود مجلات هنري برای بالا بردن سطح سواد هنری شهروندان اهميت دارد، اما بايد توجه داشت كه يك فرد نمي تواند يك نشريه را با هزينه هاي بالای موجود چاپ و منتشر كند، چرا كه نشريات برگشت مالي ندارند و حتي برخي نشريات ادبي هم اخيرا به صورت گاهنامه منتشر مي شوند.

معرک نژاد خاطرنشان كرد: نشريات تجسمي خوبی داریم که به صورت کشوری منتشر می شوند اما تعداد این نشریات بسیار کم است. نشریانی که امکان چاپ آنها از نظر تخصص در اصفهان وجود ندارد.

وی بیان داشت: براي انتشار چنين نشرياتي بايد مطالب 15 شماره آن را آماده داشته باشيم و در مطالب آن، جنبه تخصصي نگارش نقد و وجود سواد نقد هنري رعايت شود.

این هنرمند افزود: هم از لحاظ وجود منتقد باسواد و هم از نظر وجود افراد باتجربه در زمينه مديريت يك نشريه هنري در استان اصفهان دچار مشکل هستیم.