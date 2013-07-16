سامانه هوشمند هشدار سيل در شهرستان ميانه راه اندازي مي شود

به گزارش خبرنگار مهر ، حميد اديب صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: شهرستان ميانه با دارا بودن سه هزار کیلومتر رودخانه اصلی و فرعی و مسیل های کوچک و بزرگ نیاز به بهره گیری از این سامانه دارد.

وی افزود: این سامانه مولفه های سه گانه اندازه گیری ، پایش و ارسال داده ها را توسط نرم افزار و مدل های ریاضی تحلیل می کند که عملیلات اجرایی آن با نصب دکل های مخابراتی و ایستگاه های هشدار با نظارت کارشناسان مهندسی رودخانه های امور آب میانه از اوایل اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و قرار است تا 10 روستای منطقه را تحت پوشش قرار دهد.

ادیب با بیان اینکه دکل اصلی این سامانه در نزدیکی روستای فندقلو قرار دارد گفت: مرکز کنترل اصلی این سامانه در مرکز امور آب میانه واقع شده و آب رودخانه گرمی چای را لحظه به لحظه رصد می کند.

وی تعداد ایستگاه های این سامانه را 18 مورد اعلام کرد و افزود: برای تامین انرژی مورد نیار این ایستگاه ها از سلول های خورشیدی بهره گرفته شده است.

مدیر امور آب شهرستان میانه در تشریح نحوه عملکرد این سمانه ابراز داشت: قبل از وقوع سيل ، با بررسي و كنار هم قراردادن اطلاعات آيتم هاي مربوط به بارندگي و سطح آب رودخانه سيستم صوتي هشدار سيل به صورت خودكار اقدام به پخش هشدار هاي صوتي به اهالي روستاهاي واقع در مسير عبور سيلاب خواهد نمود و با اين هشدار و خروج به موقع افراد از مسير جريان سيل، تلفات ناشي از آن به حداقل خواهد رسيد.

به گفته ادیب این سامانه اعلام هشدار غیر از رودخانه هاي شهرچاي،آيدوغموش،قرنقو و قزل اوزن در رودخانه هاي تيرچاي و قوريچاي نيز راه اندازي مي شود.

آب های سطحی و رواناب های خروجی شهرستان از طریق رودخانه قزل اوزن حدود 2.5 میلیارد مترمکعب است.