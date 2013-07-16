برنامه جدید وزارت صنعت برای حمایت از سرمایه گذاری/ صنایع نوین در اولویت اول

سیدعلیرضا شجاعی در گفتگو با مهر گفت: در 8 سال اخیر اقدامات زیادی در حوزه علم، فناوری و تجاری سازی انجام شده است، ضمن اینکه در سالهای اخير تفاهمنامههای متعددی با دانشگاهها در موضوعات جدید و رسيدن به مرزهای دانش به امضا رسیده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اولویتهای این وزارتخانه برای سرمایه گذاری و حمایت از آن، افزود: ساخت روبات انساننما، ساخت انواع بیوایمپلنتها، توليد نمونه GTL، پروژه بانك خون بند ناف با همکاری موسسه رویان، مطالعات كاربردي بر روي خودرو هیبریدی، ساخت لكوموتيو ملي، ساخت انواع كاتاليستها، داروهاي نوتركيب، مصالح نوين ساختماني تنها گوشهای از موفقیتهای علمی در هشت سال گذشته بوده است
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی در زمینه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی طي سالهاي اخير انجام شده است، تصریح کرد: در همین راستا اقدامات گستردهای بر روی فناوری اطلاعات و همچنین حوزه نرمافزار انجام گرفت که این موارد باعث شد شاهد رشد چشمگیری در صادرات نرمافزار، صدور محصولات با فناوری بالا و صنایع نوین باشیم بطوري كه رشد صادرات ثبتشده در فناوري اطلاعات طي 8 سال اخير حدود 10 برابر شده و صدور محصولات دانشبنيان نيز از مرز 850 ميليون دلار گذشته و براي بيش از يك ميليارد دلار هدفگذاري شده است.
شجاعي گفت: توجه به صنایع نوین و حمایت از سرمایهگذاری در این صنایع نیز در راس اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که برخی از نتایج آنها آشکار و برخی دیگر در سالهای آینده نمایان خواهد شد.
وي از تدوين پيشنويس نقشه علم و فناوري بخش صنعت، معدن و تجارت توسط موسسه مطالعات آن وزارتخانه خبر داد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي از كليدترين نقشآفرينان حلقههاي مهم چرخه علم، نوآوري و تجاريسازي است، لذا لازم بود برش اين بخش از نقشه جامع علمي كشور طراحي و تدوين شود.
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