ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین با حضور ناطق نوری

به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین به دبیرکلی محمدرضا باهنر روز پنجشنبه 27 تیرماه در مسجد امام صادق (ع) برگزار می شود.

بنابراین گزارش حجت الاسلام ناطق نوری سخنران ویژه این مراسم خواهد بود.