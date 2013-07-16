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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۹

پنجشنبه برگزار می شود؛

ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین با حضور ناطق نوری

ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین با حضور ناطق نوری

ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین با سخنرانی ناطق نوری روز پنجشنبه 27 تیرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین به دبیرکلی محمدرضا باهنر روز پنجشنبه 27 تیرماه در مسجد امام صادق (ع) برگزار می شود.

بنابراین گزارش حجت الاسلام ناطق نوری سخنران ویژه این مراسم خواهد بود.

 

 

کد مطلب 2097753

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