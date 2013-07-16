الحاق 50 هزار هکتار از اراضی نی ریز فارس به کرمان/ استاندار فارس اعتراض کرد

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این مصوبه دولت باعث خواهد شد بخشی از معادن و ذخایر آبی شهرستان نی ریز به استان کرمان واگذار شود، تاکید کرد: این بحث مدتی پیش در وزارت کشور مطرح شد و ما انتظار داشتیم در تعاملات استانی این مشکل برطرف شود که چنین نشد.

وی تصریح کرد: رایزنی های مختلفی را با وزارت کشور انجام داده ایم که این مصوبه را منتفی اعلام کنند که متاسفانه پاسخ مثبتی را دریافت نکرده ایم.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت تمایلی بر حل این مشکل ندارد، یادآور شد: استان فارس به معادن این منطقه و ذخایر آبی نیازمند است و جای تعجب است که وزارت کشور چنین حرکتی را انجام داده است.

قادری تاکید کرد: طی مدت گذشته برای جلوگیری از اعتراضات مردمی از اعلام این خبر خودداری کردیم تا طی تعاملات این مشکل برطرف شود اما امروز چاره ای به غیر از اینکه مردم استان فارس و شهرستان نی ریز از این اتفاق مطلع شوند نداریم.

وی افزود: 50 هزار هکتار از اراضی شهرستان نی ریز در حالی از استان فارس جدا می شود که هیچگونه امتیازی برای استان فارس و مردم نی ریز گرفته نشده است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمامی اعتراضات مردمی و هرگونه مشکلی که در این منطقه استان فارس ایجاد شود مسئولیت آن متوجه وزارت کشور است.

نارضایتی استاندار فارس از الحاق اراضی به استان کرمان

اما مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری فارس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ناراضی بودن استاندار فارس از این وضعیت، گفت: قرار بوده که جلسه ای با حضور دو استاندار فارس و کرمان برگزار شود اما این جلسه تشکیل نشده و و وزارت کشور این کار را انجام داده است.

یحیی صادقی تاکید کرد: استاندار فارس نیز پس از این اتفاق اعتراضات کتبی خود را اعلام کرده و نامه ای به مجمع نمایندگان استان فارس زده تا آنها نیز پیگیر باشند.

وی با اشاره به اینکه این اراضی حدود 50 هزار هکتار است، یادآور شد: این بحث از سال های قبل در این منطقه مطرح بود و از دهه 60 مردم این منطقه به دلیل نزدیک بودن به سیرجان تمایل به ملحق شدن به استان کرمان را داشته اند.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری فارس تصریح کرد: استانداری فارس اعتراضات خود را در این راستا داشته و همچنان نیز کارها را پیگیری می کند.

صادقی افزود: بر اساس بازدیدی که از این منطقه داشته ام این محدود دارای تعدادی چاه آب و مابقی زمینهای بایر است.