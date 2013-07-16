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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۳

حجت‌الاسلام کاظم رجایی:

برخی در دوره دانشجویی قرآن خواندن بلد نیستند/ ماه رمضان فرصت احیای قرآن در جامعه

برخی در دوره دانشجویی قرآن خواندن بلد نیستند/ ماه رمضان فرصت احیای قرآن در جامعه

نیشابور - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت نیشابور با تاکید بر اینکه ماه رمضان فرصت مناسبی است که قرآن را در جامعه زنده کرد افزود: مراکز فرهنگی کشور باید توجه بیشتری به آموز های قرآنی و دینی داشته باشند و اینکه برخی از فرزندان مسلمان در دوره دانشجویی خود هنوز قرآن خواندن بلد نیستند ناشی از کمک کاری وغفلت متولیان از این مهم است.

به گزارش خبرنگار مهر،  حجت‌الاسلام کاظم رجایی صبح چهارشنبه در جمع پایوران رسمی و وظیفه آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمی‌نژاد نیشابور در حسینیه فضل‌بن شاذان این آموزشگاه، اظهارکرد: جای تاسف دارد که بسیاری از ملت مسلمان ایران هنوز قرآن خواندن بلد نیستند و فردای قیامت قرآن از ما شکایت می‌کند.

وی با انتقاد از اینکه توجه مناسبی به قرآن در جامعه نمی‌شود، اظهار داشت: دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی کشور به قرآن توجه خوبی نمی‌کنند و برخی از دانشجویان ما هنوز  قرآن خواندن بلد نیستند.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج نیشابور با اشاره به سیره علما و بزرگانی  همچون امام خمینی(ره) در توجه به قرآن، تصریح کرد: کسی که قرآن را بشناسد به هیچ وجه نمی‌تواند از قرآن جدا شود.

رجایی یادآور شد: جوانان استفاده حد‌اکثری از روزه ماه مبارک رمضان، دعا و عبادت خدا را داشته باشند که در پیری توان عبادت کردن در آنها وجود ندارد.

وی از بهانه‌جویی برخی افراد غافل در ترک روزه انتقاد و تصریح کرد: فقط عده‌ای افراد غافل و جاهل هستند که در ماه مبارک رمضان بسیاری از بیماری‌ها در وجودشان پیدا می‌‌شود تا روزه نگیرند.

رجایی توصیه کرد: مردم از دعا در ماه مبارک رمضان غافل نشوند زیرا بهترین زمان استجابت دعا همین ماه مبارک است.

کد مطلب 2097765

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