برخی در دوره دانشجویی قرآن خواندن بلد نیستند/ ماه رمضان فرصت احیای قرآن در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم رجایی صبح چهارشنبه در جمع پایوران رسمی و وظیفه آموزشگاه رزم مقدماتی شهید هاشمینژاد نیشابور در حسینیه فضلبن شاذان این آموزشگاه، اظهارکرد: جای تاسف دارد که بسیاری از ملت مسلمان ایران هنوز قرآن خواندن بلد نیستند و فردای قیامت قرآن از ما شکایت میکند.
وی با انتقاد از اینکه توجه مناسبی به قرآن در جامعه نمیشود، اظهار داشت: دانشگاهها و مراکز فرهنگی کشور به قرآن توجه خوبی نمیکنند و برخی از دانشجویان ما هنوز قرآن خواندن بلد نیستند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج نیشابور با اشاره به سیره علما و بزرگانی همچون امام خمینی(ره) در توجه به قرآن، تصریح کرد: کسی که قرآن را بشناسد به هیچ وجه نمیتواند از قرآن جدا شود.
رجایی یادآور شد: جوانان استفاده حداکثری از روزه ماه مبارک رمضان، دعا و عبادت خدا را داشته باشند که در پیری توان عبادت کردن در آنها وجود ندارد.
وی از بهانهجویی برخی افراد غافل در ترک روزه انتقاد و تصریح کرد: فقط عدهای افراد غافل و جاهل هستند که در ماه مبارک رمضان بسیاری از بیماریها در وجودشان پیدا میشود تا روزه نگیرند.
رجایی توصیه کرد: مردم از دعا در ماه مبارک رمضان غافل نشوند زیرا بهترین زمان استجابت دعا همین ماه مبارک است.
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