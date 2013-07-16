استراو احیای روابط ایران و انگلیس را از لندن آغاز کند/ احمدی نژاد آخرهفته به عراق می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی که با حضور خبرنگاران برگزار شد در پاسخ به سئوالی در رابطه با اظهارات جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس مبنی بر تمایل وی برای سفر به ایران و اظهار امیدواری برای از سرگیری روابط ایران و انگلیس تصریح کرد: هیچ درخواست رسمی برای سفر ایشان به تهران صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: اینکه ایشان بتواند این سفر را انجام دهد ما خوشحال خواهیم شد، ملت ایران مهمان نواز است و روابط ما با اتحادیه اروپا مبتنی بر رفع تنش و اعتمادسازی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: اینکه اظهار علاقه ای برای بهبود روابط دو کشور صورت گرفته ایشان باید از لندن شروع کند چون ما خواهان قطع رابطه نبودیم و اقدام از انگلیس شروع شد بر این اساس اقدام برای رفع مشکل نیز در آن ناحیه باید باشد.

عراقچی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با برخی اخبار پیرامون سفر احمدی نژاد به عراق گفت: بیش از یک سال قبل دعوتنامه ای از آقای طالبانی رئیس جمهور عراق دریافت شد تا سفر رسمی از طرف آقای احمدی نژاد به کشور عراق صورت بگیرد که به دلیل بیماری آقای طالبانی این سفر به تاخیر افتاد.

وی ادامه داد: دوستان عراقی اصرار داشتند که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این سفر به میزبانی معاون رئیس جمهور عراق و کفیل ریاست جمهوری انجام شود و برنامه ریزی برای آخر هفته صورت گرفته است.

ادامه دارد...