اصغر فرهادی به تماشای "اینجا کجاست؟" و "یرما" نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر فرهادی که به تازگی به ایران بازگشته است شامگاه دوشنبه 24 تیر ماه به تماشای نمایش "اینجا کجاست؟" به کارگردانی شیوا مسعودی در تئاترشهر نشست و بعد از اجرا گفت: شاهد یک اثر نمایشی خیلی خوبی بودم که در همه زمینه های نویسندگی، کارگردانی و بازیگری دارای ارزش‌های فراوانی بود که هر تماشاگری از دیدن آن لذت می برد.

وی ادامه داد: ریتم خوب، طراحی صحنه ارزشمند و بازی خوب ریما رامین فر در کنار کارگردانی سنجیده باعث شد که زمان نمایش را اصلا حس نکنم. ضمن اینکه فضایی که نویسنده نمایش برای تماشاگر ترسیم کرده است فضایی مناسب در توصیف دغدغه های اجتماعی است که همین نمایش را تبدیل به یک اثر بسیار خوب و ارزشمند کرده است.

در پایان اجرای نمایش "اینجا کجاست ؟"، ریما رامین فر به نمایندگی از گروه اجرایی، این اثر نمایشی را به اصغر فرهادی تقدیم کرد.

محسن عبدالوهاب، پریسا بخت آور، سارینا فرهادی از دیگر مهمانان ویژه اجرای دوشنبه 24 تیرماه نمایش "اینجا کجاست" بودند.

همچنین در همین شب اصغر فرهادی با حضور جمعی از دانشجویان، هنرمندان و علاقه مندان به هنرهای نمایشی، با حضور در تماشاخانه ایرانشهر از "یرما" آخرین اثر علی رفیعی در سال جاری دیدن کرد.



اصغر فرهادی ضمن دیدار با مسولان تماشاخانه ایرانشهر، استقبال مردم را از آثار روی صحنه خوب توصیف کرد و افزود: حضور مردم در سالن های نمایشی را باید قدر دانست و این نشانگر عرضه تولیدات خوب هنرمندان عرصه نمایش است. مطمئنم تولیدات خوب، مخاطبان بیشتر و حرفه‌ای‌تری نیز خواهد داشت.

فرهادی در پایان اشاره کرد برای تولید یک اثر مناسب و کامل در حوزه نمایش می‌بایست حداقل یکسال برنامه‌ریزی داشت و هر چقدر این زمان محدودتر شود، اثر نمایشی سطحی و فرمایشی خواهد بود.