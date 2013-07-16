عظمت پارس جنوبي مرهون پشتكار نيروهاي جوان و متخصص است

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر شعبانپور صبح سه‌شنبه در مراسم تجليل از خانواده‌هاي كاركنان نوبت‌كار ساكن پالايشگاه دوم مجمع گازی پارس جنوبی با آرزوي قبولي طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان اظهار داشت: پارس جنوبی از مناطق بسیار مهم تولید انرژی در کشور است و بخش عمده گاز کشور در این منطقه عظیم تولید می‌شود.

مديرعامل شركت مجتمع گاز پارس جنوبي با تقدير از زحمات كاركنان پالايشگاه‌های پارس جنوبی ادامه داد: عظمت پارس جنوبي مرهون تلاش و پشتكار نيروهاي جوان و متخصص است.

شعبان‌پور یادآور شد: مجتمع گاز پارس جنوبي با توليد بيش از 40 درصد گاز كشور و ساير فرآورده‌ها، نقش مهمي در توليد ناخالص داخلي، تامين انرژي و گاز كشور به عهده دارد.

وي با بيان اينكه در ابتداي راه‌اندازي فازهاي 2و3 اين ذهنيت وجود داشت كه چه كساني اين فازها را مديريت و راهبري خواهند کرد، بیان داشت: جمعي از جوانان مصمم و باانگيزه با گذراندن دور‌ه‌هاي آموزشي پالايشگاه‌ها را تحويل گرفتند و امروزه همان جوان‌ها به راحتي پالايشگاه‌ها را اداره و بهره‌برداري مي‌كنند.

شعبان‌پور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه شما كاركنان نقش خود را به عنوان يك وظيفه ملي و ميهني به خوبي در توليد ايفا کرده‌ايد، خاطرنشان ساخت: شما همسران كاركنان نيز با سعه صدر و تحمل سختي‌ها و فداكاري‌ها نيز نقش مهمي در اين مسير داريد.

وی با اشاره به اينكه كاركنان نوبت‌كاري به علت شرايط كاري قادر نيستند در مراسم‌ها شركت کنند، تصریح کرد: به دنبال فرصتي بوديم تا از زحمات كاركنان نوبت‌كاري پالايشگاه‌ها تشكر كنيم كه اين موهبت در ماه مبارك رمضان نصيب ما شد.