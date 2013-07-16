مدارس هرمز نیازمند دبیران تخصصی هستند/ تردد دریایی مشکل اصلی معلمان

محمد زرنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نبود دبیران تخصصی در سطح دبیرستان پسرانه و دخترانه هرمز در سال گذشته موجب افت تحصیلی دانش آموزان در این مقطع شد، اظهار داشت: به دلیل مشکلات تردد دریایی دبیران تخصصی مایل به حضور در این جزیره نیستند.

وی ادامه داد: طی سال تحصیلی گذشته تدریس دبیران غیرمرتبط و غیرتخصصی مشکلاتی را در مدارس هرمز به همراه داشت و حتی در مقاطعی نبود دبیر باعث افت شدید دانش آموزان و نارضایتی خانواده‌ها و اولیا شد.

رئیس شورای شهر جزیره هرمز افزود: اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان از هم اکنون باید مشکل تامین دبیران تخصصی این منطقه را حل و دبیران مورد نیاز مدارس جزیره هرمز را تامین کند.

زرنگاری خاطرنشان کرد: مسئولان استان هرمزگان در خصوص تردد دریایی معلمان و دبیران تخصصی برنامه‌ریزی کنند تا در روند آموزش و پرورش این جزیره محروم مشکلی پیش نیاید.

محمد خارا مدیر آموزش وپرورش هرمز نیز در این خصوص به خبرنگار مهر، گفت: اکنون برای تدریس چند درس تخصصی با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم اما پیگیری های لازم از سوی این اداره برای رفع مشکل انجام شده که هنوز نتیجه‌ای نداشته است.

وی ادامه داد: وجود دبیران متخصص پیشرفت علمی دانش آموزان را در پی دارد.