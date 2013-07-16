طرح ملی تلاوت نور ویژه بانوان در خوی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضی موسوی شکوری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه روزانه بیش از 200 نفر از بانوان خوی زیر پوشش این طرح قرار می گیرند افزود: پیش بینی می شود تا پایان ماه مبارک رمضان بیش از هفت هزار نفر از بانوان شهرستان خوی زیر پوشش این طرح قرار بگیرند.

وی ترویج فرهنگ قرآنی در بین خانواده ها و آموزش اصولی قرآن به همراه ارتقای سطح دینی و مذهبی در جامعه را از اهداف اصلی این طرح برشمرد و اظهارداشت: بانوانی که در این طرح حضور پیدا می کنند از قشرهای مختلف مردم و با سنین مختلف هستند.

امام جمعه خوی گفت: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی است برای انس بیشتر با کلام آسمانی وحی و اجرای طرح ملی تلاوت قرآن کریم. این طرح از برنامه هایی است که همه ساله در ماه ضیافت الهی در این شهرستان اجرا می شود.

حجت الاسلام شکوری ادامه داد: اجرای این طرح از اول این ماه الهی شروع و تا آخر آن ادامه می یابد و طی آن هر روز تلاوت یک جزء از کلام الله مجید توسط بانوان به اجرا درمی آید.

وی یاد آور شد: مجموعه های قرآنی خواهران که در سطح شهرستان در طول سال فعالیت می کنند در این ماه در حسینیه امام جمعه خوی حضور پیدا کرده ضمن تلاوت قرآن از وجود اساتید حوزه خواهران که درس احکام و مسائل فقهی روز را مطرح می کنند بهره مند می شوند.