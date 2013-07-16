نماینده دزفول : آمار وزارت کشاورزی قدیمی است/ عدم پاسخگویی وزیر پایین آوردن شان مجلس است 

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سوال ملی عباس پاپی زاده نماینده دزفول از صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. سوال پاپی زاده این بود که دلیل ارائه آمار غیرواقعی در بخش کشاورزی کشور چیست؟

وی در طرح سوال خود گفت: از آن جایی که پایه و اساس مدیریت صحیح، آمار و اطلاعات درست قلمداد می شود متاسفانه ارائه آمار های غیرواقعی وزارت خانه باعث تصمیم گیری های غلط در همه بخش ها شده است.

پاپی زاده گفت: با توجه به آسیب جدی به تولید کنندگان در دو سه سال اخیر، ارائه آمارهای غیرواقعی موجب سردرگمی در بخش تولیدات کشاورزی شده و توان برنامه ریزی صحیح و کارآمد از این بخش گرفته شده است که با عنوان مثلا گندم یکی از این موارد است.

صادق خلیلیان در پاسخ به این سوال گفت: آمار بخش کشاورزی و روش های تهیه آمار در این بخش از طریق سرشماری عمومی کشاورزی هر 10 سال یکبار توسط مرکز آمار ایران انجام می شود. آمار گیری نمونه ای از محصولات زراعی هر ساله و آمارگیری باغداری هر دو سال یکبار با استفاده از چارچوب های تولیدی در سرشماری ها انجام می گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: آمار عملکردی از کلیه معاونت ها و سازمان ها و زیربخش ها شامل آب و خاک و صنایع، دام و طیور، شیلات و آبزیان، منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع، امور عشایر، تعاونی روستایی، تحقیقات، آموزش و ترویج روستایی و سایر بخش ها جمع آوری می شود.

خلیلیان ادامه داد: طرح های آمارگیری از محصولات کشاورزی پس از نمونه گیری به صورت شهرستانی و تهیه مستندات فنی آمارگیری است و برگزاری دو مرحله آموزش ملی و استانی به طور همزمان در کل کشور شروع می شود و در حین اجرای طرح، ناظران فنی از استان ها، دفتر آمار و فناوری اطلاعات و مرکز آمار ایران نظارت دارند.

وی گفت: پس از پایان عملیات میدان و انجام داده آماری در استان ها، اطلاعات به دفتر معاونت برنامه ریزی و اقتصادی دفتر آمار و فناوری اطلاعات ارسال و سپس توسط ناظران استان ها بررسی و رفع اشکال می گردد و در نهایت نتایج در قالب آمارنامه جلد 1 و آمار عملکردی کلیه معاونت ها و سازمان ها در قالب آمارنامه جلد 2 منتشر می شود.

خلیلیان خاطر نشان کرد: با توجه به این که مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه و تولید آمار در کشور است و دستگاه های اجرایی با نظرات مرکز آمار ایران به لحاظ فنی و اجرایی به تولید آمار می پردازند لذا آمار تولید دستگاه ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی با نظارت کامل مرکز آمار ایران در قالب اجرای طرح های آماری اجرا می شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در مورد آمار مربوط به گندم که سوال کننده محترم به عنوان مثال به آن اشاره داشتند این وزارت به عنوان وزارت خانه تولیدی عضو کارگروه و ستاد تنظیم بازار بر اساس اخذ اطلاعات از میزان سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی از استان های کشور با هماهنگی کامل معاونت های تخصصی، نسبت به پیش بینی تولید در هر سال زراعی اقدام و متعاقب آن آمار طبقه بندی شده به مرجع ذیربط برای تنظیم بازار ارسال می شود.

خلیلیان تاکید کرد: اطلاعات به هیچ وجه نادرست نیست بلکه پیش بینی تولیدات است که احتمال کاهش یا افزایش تا حدی در آن وجود دارد در این راستا تولید گندم در سال جاری 14 میلیون تن پیش بینی گردید که بر اساس آخرین اطلاعات واصله تولید 12.7 میلیون تن محقق شده است.

پاپی زاده پس از پاسخ وزیر جهاد کشاورزی همچنان تاکید کرد که آمار ارائه شده از سوی جهاد کشاورزی با شرایط واقعی موجود مطابقت ندارد. وی گفت: در یک سال اخیر به روش های مختلف کتبی، شفاهی و حضوری از آقای خلیلیان خواسته شده تا آمار وزارت کشاورزی را به مجلس ارائه دهد اما آخرین آماری که مربوط به کشاورزی است و ارائه شده برای اواخر 89 و ابتدای سال 90 است. این چیزی نیست جز عدم پاسخگویی وزیر به نمایندگان ملت و پایین آوردن شان نظارتی مجلس بنابراین مجلس باید در این باره قدری تامل کند.

وی افزود: اگر مجلس در اعمال شان نظارتی خود ضعیف عمل کند و یا دستگاه اجرایی پاسخگو نباشد ظلم بزرگی به مردم شهید پرور اسلامی روا شده است.

پاپی زاده گفت: اینجانب می دانم پاسخ امروز وزیر در روزهای آخر دولت دردی از دردهای عظیم کشاورزان را دوا نخواهد کرد.

پاپی زاده ادامه این بررسی را منتفی دانست و گفت: پاسخ وزیر و ادامه این بحث کسر شان برای مجلس است.

به گزارش مهر پس از این صحبت پاپی زاده بررسی این سوال پایان یافت و برای اظهارات وزیر رای گیری به عمل نیامد.