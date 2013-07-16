تامین اجتماعی لرستان از 750 مرکز درمانی خرید خدمت می کند

مجید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تامین اجتماعی استان لرستان از 750 مرکز درمانی، درمانگاه و بیمارستان خرید خدمت دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تامین اجتماعی لرستان با همه مراکز درمانی و تشخیصی استان قرارداد دارد، عنوان کرد: تا کنون بیش از یک میلیون و 200 هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی لرستان به این مراکز مراجعه کرده اند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه های این اداره کل اشاره کرد و گفت: در مجموع تامین اجتماعی لرستان هفت پروژه را جزء مصوبات سفر هیئت دولت به استان دارد.

صادقی با بیان اینکه از این تعداد سه پروژه به صورت کامل اجرایی شده است، عنوان کرد: همچنین دو پروژه دیگر نیز در استان در حال اجرا هستند.

وی با اشاره به دو پروژه و مصوبه دیگر که هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده اند، تصریح کرد: این دو پروژه شامل درمانگاه شهرستان پلدختر و همچنین ازنا است که برای اجرایی شدن در اولویت کاری سال 92 قرار گرفته اند.

