4 هزار میلیارد ریال برای تسهیلات برای ایجاد اشتغال ارایه می شود

فضایل مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عملکرد استان در راستای مشاغل خانگی افزود: در سال 90 میزان 177 میلیارد ریال برای اشتغال خانگی در استان اعتبار ارایه شد و این اعتبار در سال 91 تنها 24 میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه شهرستان زنجان در بین دیگر شهرستان های استان بیشترین سهم را در دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به خود اختصاص داده است اظهار داشت: در بخش کسب و کار خرد مبلغ 563 میلیارد ریال طی سال های گذشته به استان ابلاغ شده بود و از این میزان 479 میلیارد ریال به طرح ها پرداخت شده است.

مدیر کل کار و رفاه اجتماعی استان زنجان ، با یادآوری اینکه استان در سال 90 رتبه سوم کشوری در جذب اعتبارات مشاغل خانگی را کسب کرده است ادامه داد: در عملکرد صندوق مهر امام رضا در راستای جذب اعتبارات در سال 91 جزو 5 استان برتر کشور بودیم.

مقدسی گفت: در مجموع 8 ئهزارو 421 میلیارد ریال در بحث اشتغال در استان پرداخت شده است و از سال 89 تا کنون اشتغال 108 هزارو 504 نفر در استان تعهد شده است که با تحقق 106 درصدی میزان 115 هزارو 244 نفر شاغل شده اند.

وی افزود: شهرستان زنجان بیشترین سهم را در دریافت تسهیلات مشاغل خانگی به خود اختصاص داده است.