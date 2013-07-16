به گزارش خبرگزاری مهر، اهمیت پروژه «نقد و بررسی تطور روایات سیره از هجرت تا رحلت» از آن جهت دانسته شده است که روایات صحیح تاریخ اسلام را از بین انبوهی از روایات برساخته مشخص می کند.



گاهی درباره موضوعی خاص در صدر اسلام، یک یا دو روایت بیشتر نقل نشده است، ‌اما در مرور ایام و گذشت زمان صدها روایت درباره آن موضوع در کتب تاریخی یافت می شود که باید معلوم شود این روایات از کجا آمده اند و مجاری ورود این روایات به سیره از کجاست و روایت صحیح در بین این انبوه از روایات کدام است.



این پروژه پس از بیان کلیات به سیر تطور و تکامل منابع سیره (منابع سیره، منابع حدیثی، منابع دلائل نبوی) می پردازد که در این بین "نوع نگرش مورخان، مقدار تطور منابع و تأثیر و تأثر آنها از همدیگر" نیز برای منابع قرن دوم تا پنجم تحلیل و بررسی خواهد شد.



در بخش پایانی این پژوهش نیز تطور روایات سیره به صورت مصداقی روایات نقد و بررسی می شود.





