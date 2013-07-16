خانه های بهداشت روستاهای هدف گذاری شده تا دهه فجر به بهره برداری می رسد

علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به تازگی توافق نامه ای سه جانبه بین قرارگاه کوثر، کمیته امداد و استانداری های استان ها منعقد شده که مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور آن را هماهنگ کرده است.

وی اظهار داشت: طبق این توافق نامه ساخت و تکمیل خانه های بهداشت مورد نیاز در روستاهای کشور مورد نظر بوده و بنا است بر اساس این توافق نامه همه خانه های بهداشت روستاهای هدف گذاری شده در استان به اتمام رسیده و مورد بهره رداری قرار گیرند.

معاون عمرانی استانداری زنجان ادامه داد: در حال حاضر از مجموع 464 خانه بهداشت مصوب در شبکه بهداشت روستایی استان 415 باب راه اندازی شده ات و 50 خانه بهداشت باقی مانده است.

کریمی یادآور شد: از 50 باب خانه بهداشت باقی مانده 47 مورد در دست اجرا است.

وی در خصوص سه خانه بهداشت مصوب باقی مانده گفت: این سه خانه بهداشت می تواند در قالب طرح هجرت توسط بسیج سازنگی اجرایی شود به طوری که یک سوم از اعتبار آن توسط قرار گاه کوثر، یک سوم توسط کمیته امداد و یک سوم باقی مانده نیز توسط استانداری تامین خواهد شد.