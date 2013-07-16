ممنوعیت تردد وانت بارهای بدون بارنامه در جاده های آذربایجان غربی از مرداد ماه امسال

بابک طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای این طرح بر مبنای اصلاح قانون حمل و نقل عمومی انجام می شود اظهارداشت: در قالب این طرح موارد معافيت استفاده از بارنامه برای ناوگان سبک حمل و نقلی لغو و از ابتدای مرداد ماه امسال به بعد تمامي وانت بارها برای حمل بار علاوه برداشتن بارنامه بايد داراي کارت هوشمند باشند.

وی با اشاره به اینکه همچنین رانندگان باید آموزش هاي لازم ايمني همچون مهار ایمن بار و وزن مجاز و مطمئن برای انجام سفر را ببيند افزود: طرح ممنوعیت تردد وانت بارهای بدون بارنامه با نظارت پلیس راه استان اجرایی می شود.

طالبی ادامه داد: این طرح به صورت ضرب الاجلی اجرا خواهد شد و زمان مورد نیاز برای آن اندک است اما برای رانندگان این وسایل نقلیه تسهیلاتی به مدت 6 ماه در نظر گرفته شده است تا ثبت نام و زیرپوشش قرار گرفتن آنها به راحتی انجام پذیرد.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه رانندگان ناوگان سنگین باید دارای حداقل مدرک سوم راهنمایی برای اخذ کارت هوشمند باشند اما رانندگان وانت بارهایی که تا 6 ماه از امروز به انجمن های صنفی رانندگان در ارومیه و خوی مراجعه کنند می توانند با مدرک پنجم ابتدایی هم موفق به اخذ این کارت شوند.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی یاد آور شد: همچنین این رانندگان از آموزش های بدو خدمت معاف هستند و می توانند در حین فعالیت در سیستم حمل و نقلی از آموزش های ضمن خدمت بهره ببرند.

طالبی با بیان اینکه فعالیت وانت بارها بدون کنترل و نظارت باعث کاهش سطح ایمنی سفرها در جاده ها شده بود، اعلام کرد: با اجرای این قانون نه تنها دغدغه ایمنی تا حدودی رفع خواهد شد از طرفی امکان سامان بخشی فعالیت وانت بارها به طور منظم و اصولی نیز فراهم می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همچنین از فراهم شدن شرایط تبدیل پلاک سفید وانت بارها به پلاک قرمز و عمومی خبر داد و اضافه کرد: این وسایل نقلیه می توانند با داشتن حداقل شرایط از جمله عمر کمتر از 15 سال برای وسیله نقلیه، درج پلاک برروی کارت هوشمند خودرو، دارا بودن پلاک ایران و بیمه نامه شخص ثالث از مزایای تبدیل شدن به پلاک عمومی و قرمز بهره مند شوند.

به گفته طالبی، انجمن رانندگان حمل و نقل کالا به آدرس ابتدای جاده سلماس، روبروی سیلو- انجمن رانندگان حمل و نقل کالای شمال استان به مرکزیت خوی به آدرس خوی، خیابان امام شمالی، روبروی میدان میوه و تره بار و انجمن رانندگان حمل و نقل مسافری به آدرس خیابان 17 شهریور، نبش کوچه عسگرزاده (روبروی ترمینال) کانون های درنظر گرفته شده برای ثبت نام رانندگان وانت بارها هستند.