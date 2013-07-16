گردشگری فرهنگی گامی ارزشمند در تعامل فرهنگی جوامع /نخستین کتاب "گردشگری اسلامی" تدوین شد

شهرام امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امروزه و در دهه دوم از سده بیست و یکم ، صنعت گردشگری یکی از منحصر به فردترین و مردمی ترین صنایع بشری است که در دو حوزه اقتصاد و فرهنگ نوید زندگی بهتری را بر پایه مقوله سفر به تمامی انسانها می دهد.

وی ادامه داد: اگر به آمار سازمان جهانی جهانگردی (UNETO) توجه داشته باشیم که عنوان می‌کند تا پایان دهه اول سده بیست و یکم (2012م) بیش از یک میلیارد نفراز مردم جهان به سفر پرداخته اند، نیک در می یابیم پرداختن به این صنعت و تمامی زیر ساختهای آن امروزه برای اکثر کشورهای جهان به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است .

این استاد دانشگاه گفت: همانگونه که می دانیم سفر و مسافرت دارای تنوع زیادی است به گونه‌ای که محققین علم گردشگری امروزه بیش از 30 مدل سفر را در قالب گردشگری تعریف می کند.

امیری بیان داشت: یکی از گونه های رو به رشد گردشگری که از اهمیت ویژه ای برخوردار است گردشگری فرهنگی است این مدل گردشگری همانگونه که از نامش هویدا است متناسب با فرهنگ جوامع مختلف شکل می‌گیرد و گامی ارزشمند در تعامل فرهنگی میان مردمان جوامع مختلف است و جالب اینجاست که مقوله فرهنگ هم در میان عناصر تشکیل دهنده این صنعت (که انسان نقش ویژه ای دارد) و هم در بین گردشگران به عنوان مصرف کنندگان تولیدات این صنعت که خدمات است جایگاه ویژه ای دارد .

وی گفت: در این میان کشور ایران با فرهنگ و تمدنی هشت هزار ساله که یکی از کهن ترین فرهنگها و تمدنهای بشری را به خود اختصاص داده است دارای یک ویژگی وشاخصه مهم است که آن یکتا پرستی مردمان این سرزمین است به ویژه اینکه مردمان این سرزمین نزدیک به 15 سده است که پس از آشنایی با دین مبین اسلام سهم چشمگیری در توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی در جهان دارند.

امیری ادامه داد: روی همین اصل ، کتاب گردشگری اسلامی که برای اولین بار با این عنوان در ایران توسط مهدی جمالی نژاد نگاشته شده و منتشر می شود، به نظر می رسد در وهله اول در معرفی این مقوله م رهیافتی جدید را در حوزه گردشگری ارائه می نماید زیرا در این زمینه و بخصوص توسعه گردشگری از منظر اسلام تا کنون کاری جدی در سطح کشور انجام نشده است.

این مدرس دانشگاه وکارشناس میراث فرهنگی وگردشگری بیان داشت: اینکه در چند دهه گذشته حرکتی ارزشمند در خصوص توسعه گردشگری در کشور انجام نگرفت و حتی بسیاری از مسئولین هم با احتیاط به این مبحث می نگریستند؛ اما از دهه 80 شمسی به بعد و با تدوین طرح جامع گردشگری کشور و استانها و شکل گیری سازمانها و نهادهای قانونی در زمینه حفظ میراث فرهنگی و توسعه گردشگری ما شاهد رشد تئوریهای علمی گردشگری در کشور بودیم که پس از یک دهه تلاش در این زمینه برای اولین بار شاهد نگاهی علمی به توسعه گردشگری از منظر دین اسلام در قالب این کتاب هستیم.

