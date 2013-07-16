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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۹

از سوی فدراسیون جهانی پزشکی ورزشی؛

فدراسیون پزشکی ورزشی ششمین مرکز علمی تحقیقاتی جهان شد

فدراسیون پزشکی ورزشی ششمین مرکز علمی تحقیقاتی جهان شد

فدراسیون پزشکی ورزشی ایران به عنوان یکی از 6 مرکز علمی، تحقیقاتی و درمانی فدراسیون جهانی پزشکی ورزشی (فیمز) انتخاب شد و بر این اساس مجوز رسمی فعالیت با آرم و مشخصات بین‌المللی فیمز را دریافت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی با اشاره به این موضوع اظهارداشت: از این پس میزان مسئولیت ما در حوزه‌های مختلف تحقیقات، پژوهش، آموزش، پیشگیری و درمان بسیار بیشتر خواهد شد. امیدوارم همه ساله به درجات بالاتری از فعالیت‌ها و موفقیت‌ها دست یابیم.

وی تصریح کرد: طی چند سال گذشته تاکید بیشتری بر تحقیقات و پژوهش، چاپ کتب و مقالات علمی در مجامع داخلی و بین‌المللی داشتیم و حدود 80 مقاله ارزشمند تحقیقاتی توسط محققات و متخصصان فدراسیون پزشکی ورزشی را ارائه کردیم. حتی دو مقاله تحقیقاتی ما در دو سال متوالی طی سال‌های 90 و 91 در یونسکو به عنوان تحقیقات برگزیده جهانی، انتخاب شد.

رئیس فدراسیون پزشکی با بیان اینکه طی چند سال گذشته حدود 400 اقدام علمی - تحقیقاتی در این فدراسیون انجام شده است، گفت: پیش از این هیات پزشکی ورزشی اصفهان هم به عنوان قطب علمی کشور برگزیده شده بود و حالا به عنوان دومین مرکز ایرانی فیمز تحت پوشش فدراسیون پزشکی ورزشی انتخاب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتخاب فدراسیون پزشکی ورزشی ایران به عنوان یکی از 6 مرکز علمی، تحقیقاتی و درمانی فدراسیون جهانی پزشکی ورزشی (فیمز)، پروفسور "فوبیا پیگوزی" و پروفسور "رابرت باکل"، رئیس و نایب رئیس فدراسیون جهانی پزشکی ورزشی طی حکمی از پورکاظمی به دلیل موفقیت‌های چند سال اخیر در سطوح داخلی و بین‌المللی قدردانی کرده‌اند. 

کد مطلب 2097805

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