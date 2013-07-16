فدراسیون پزشکی ورزشی ششمین مرکز علمی تحقیقاتی جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی با اشاره به این موضوع اظهارداشت: از این پس میزان مسئولیت ما در حوزه‌های مختلف تحقیقات، پژوهش، آموزش، پیشگیری و درمان بسیار بیشتر خواهد شد. امیدوارم همه ساله به درجات بالاتری از فعالیت‌ها و موفقیت‌ها دست یابیم.

وی تصریح کرد: طی چند سال گذشته تاکید بیشتری بر تحقیقات و پژوهش، چاپ کتب و مقالات علمی در مجامع داخلی و بین‌المللی داشتیم و حدود 80 مقاله ارزشمند تحقیقاتی توسط محققات و متخصصان فدراسیون پزشکی ورزشی را ارائه کردیم. حتی دو مقاله تحقیقاتی ما در دو سال متوالی طی سال‌های 90 و 91 در یونسکو به عنوان تحقیقات برگزیده جهانی، انتخاب شد.

رئیس فدراسیون پزشکی با بیان اینکه طی چند سال گذشته حدود 400 اقدام علمی - تحقیقاتی در این فدراسیون انجام شده است، گفت: پیش از این هیات پزشکی ورزشی اصفهان هم به عنوان قطب علمی کشور برگزیده شده بود و حالا به عنوان دومین مرکز ایرانی فیمز تحت پوشش فدراسیون پزشکی ورزشی انتخاب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتخاب فدراسیون پزشکی ورزشی ایران به عنوان یکی از 6 مرکز علمی، تحقیقاتی و درمانی فدراسیون جهانی پزشکی ورزشی (فیمز)، پروفسور "فوبیا پیگوزی" و پروفسور "رابرت باکل"، رئیس و نایب رئیس فدراسیون جهانی پزشکی ورزشی طی حکمی از پورکاظمی به دلیل موفقیت‌های چند سال اخیر در سطوح داخلی و بین‌المللی قدردانی کرده‌اند.