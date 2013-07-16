سرگردانی هشت هزار طرح مشاغل خانگی گلستان/ شناسایی 19 هزار متقاضی طرح مشاغل خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 19 هزار و 37 گلستانی در طرح مشاغل خانگی ثبت نام کردند که بیش از هشت هزار نفر منظر ردیافت تسهیلات برای اجرای طرحهایشان هستند.

علاوه بر این، از مجموع تسهیلات ارائه شده بابت ایجاد مشاغل خانگی در راستای آزمایی 2500 طرح، 47 درصد دچار انحراف بوده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در تشریح وضعیت مشاغل خانگی استان می گوید: از سال 90 که این طرح در استان اجرا شد، 19 هزار و 937 پرونده را برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی کردیم.

شناسایی 19 هزار متقاضی طرح مشاغل خانگی

حسینعلی خواجه مظفری افزود: در سال 90 حدود 19 هزار و 937 نفر واجدشرایط شناسایی شدند که برای دریافت تسهیلات شرایط لازم را داشتند و کار این اداره، تکمیل پرونده، شناسایی، سازماندهی و معرفی به بانکها بود.

وی اظهار داشت: از مجموع این تعداد، 11 هزار و 319 نفر در سال 90 موفق به دریافت تسهیلات شدند و در این زمان بانکها انصافا همکاری بسیار خوبی داشته اند و 24 میلیارد تومان تسهیلات در سال 90 به متقاضیان پرداخت شد.

وی میزان اعتبارات ابلاغی طرح مشاغل خانگی در سال 90 را حدود 40 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان 24 میلیارد تومان تا پایان آن سال جذب شد.

هشت هزار متقاضی منتظر دریافت تسهیلات هستند

خواجه مظفری بیان داشت: به رغم آنکه در سال 91 نیز 40 میلیارد تومان دیگر برای مشاغل خانگی استان تخصیص داده شده اما هنوز هشت هزار و 619 نفر از متقاضیان منتظر دریافت تسهیلات هستند.

وی اظهار داشت: در مجموع تا پایان سال 91 از اعتبارات سال 90 مشاغل خانگی 27 میلیارد تومان جذب شد.

خواجه مظفری با اشاره به تخصیص 80 میلیارد تومان اعتبار طی دو سال برای مشاغل خانگی استان گفت: در مجموع 33 درصد این اعتبارات جذب و به متقاضیان ارائه شده است.

وی گفت: این اعتبارات در بحث صنایع دستی، فرهنگی و هنری که شامل قشرهای مختلفی از جمله خبرنگاران و هنرمندان است، ارائه شد.



راستی آزمایی 2500 طرح



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان به راستی آزمایی از طرح های مشاغل خانگی اشاره و اضاف کرد: تاکنون 2500 طرح بصورت رندومی راستی آزمایی شدند که 27 درصد این طرحها، ایجاد اشتغال بوده است.

خواجه مظفری بیان داشت: 27 درصد طرح های راستی آزمایی مربوط به تثبیت اشتغال بوده است و در 47 درصد مابقی نیز انحراف وجود داشته است و به عنوان نمونه متقاضی بجای اینکه وام را مثلا برای خرید چرخ خیاطی هزنیه کند برای خرید اسپیلت یا تامین جهیزیه هزینه کرده است.

وی بحث بازار فروش را از جمله موارد مهم در طرحهای اشتغالی بیان کرد و گفت: قرار شد برای هنرمندان و صنعتگران دستی استان در خرگوش تپه مکانی دراخیار داده شود تا بازار فروش را داشته باشیم که تاکنون به نتیجه نرسیده ایم.

خیاطی رکوردار اشتغال پایدار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان درباره پایداری طرح های مشاغل خانگی نیز گفت: بیشترین پایداری اشتغال در رشته های خیاطی و پیراهن مجلسی زنان بوده است.

وی افزود: پرده دوزی، خدمات کامپیوتری، عکاسی، پرورش قارچ، اردک و بوقلمون و ..نیز به ترتیب اولویت بیشترین پایداری اشتغال را بخود اختصاص داده اند.

وی عنوان کرد: انیمیشن، صنایع دستی، معرق، دکوراسیون منزل نیز جزو مشاغلی هستند که پایداری بالایی دارد.

دلایل بانکها در ندادن تسهیلات

خواجه مظفری اظهار داشت: مثلا در زمینه تسهیلات زودبازده و مشاغل خانگی بحث منابع و مصارف و بحث اهلیت متقاضی را مطرح می کنند وهمین عامل سبب شد که هم اکنون هشت هزار و 619 پرونده در بانکها باقی ماند.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان افزود: در سه ماهه اول سالجاری نیز 496 طرح مشاغل خانگی موفق به دریافت تسهیلات شدند که دو میلیارد و 180 میلیون تومان به متقاضیان ارائه شد.

وی با بیان اینکه شش بانک به عنوان بانک عامل تسهیلات مشاغل خانگی در استان انتخاب شدند گفت: آمار تسهیلات ارائه شده در سه بانک خوب بوده ولی در سه بانک دیگر صفر است که همکاری بیشتری می طلبد.

وی با بیان اینکه هنوز اعتبارات تخصیصی سال 90 در زمینه مشاغل خانگی کامل جذب نشده است، گفت: این درحالیست که در این سال، 42 میلیارد و 180 میلیون تومان طرح به بانکها معرفی شد.

عدم تخصیص کامل اعتبارات مشاغل خانگی گلستان پس از گذشت حدود دو سال از اجرای طرح درحالیست که این اعتبارات در شورای عالی اشتغال مصوب شده است.