عصبانیت نتانیاهو قابل درک است/ واکنش به همراهان احمدی نژاد در مسکو و سفرهای مشایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی پیش از ظهر سه شنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در رابطه با اظهارات مقامات آمریکا در خصوص برقراری رابطه با جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری روحانی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره آماده مذاکره با همه کشورها غیر از استثنائاتی که مطلع هستید، بوده است. کار ما و آمریکا از چراغ سبز گذشته، منتظر اقدام عملی و تغییری جدی در سیاست های و اتخاذ رویکردهای جدید هستیم، حرف و کلمات زیبا در این خصوص کفایت نمی کند.

عراقچی در پاسخ به سئوالی در رابطه با مذاکرات ایران در رابطه با تحولات سوریه و مصر گفت: آقای صالحی همان طور که خبرش منتشر شده رایزنی های مستقیمی با سرپرست وزارت خارجه مصر انجام داد که مفید بود و گفتگو با آقای البرادعی معاون رئیس جمهور مصر از دیگر اقدامات بود و با بازیگران منطقه ای نیز ابتکاراتی صورت گرفت که سفر چند ساعته به ترکیه از این اقدامات بود.

وی در عین حال یادآور شد: اختلاف مواضع با ترکیه درباره تحولات منطقه به خصوص سوریه وجود دارد با این حال ما به رایزنی های خود با همه کشورها ادامه خواهیم داد.

تحرکات علیه ایران سازنده نیست

خبرنگاری در رابطه با مخالفت شورای امنیت با موضع گیری نسبت به ادعای نقض تحریم ها از سوی ایران در جلسه روز گذشته گفت: برخی کشورهای عضو شورای امنیت تلاش کردند برنامه موشکی ایران که ماهیت دفاعی دارد را به عنوان نقض تحریم مطرح کنند که با مخالفت برخی دیگر مواجه شد ما این تحرکات را سازنده نمی دانیم و فکر نمی کنیم اگر مقصودشان فشار به ایران باشد این اقدامات کارساز باشد.

عصبانیت نتانیاهو قابل درک است

خبرنگاری در رابطه با اظهارات توهین آمیز بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در رابطه با رئیس جمهور منتخب و جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اینکه ایشان از حماسه شکوهمند مردم ایران عصبانی باشد قابل درک است البته اظهارات توهین آمیز نیز از ایشان و مقامات رژیمی که سرتاسر عمرش مملو از جنایت و وحشی گری است چیز عجیبی نیست اما از طرف دیگر اینکه ایشان به کشورهای دیگر درباره آقای روحانی توصیه هایی می کند نشان دهنده دخالت این رژیم در امور داخلی کشورهای دیگر و تلاش برای تخریب روابط کشورها با ایران است.

یکی از خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اخراج ایرانیان از امارات سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه گفت: در تماس تلفنی آقای صالحی با وزیر خارجه امارات نگرانی جدی ما اعلام شد و وزیر خارجه امارات پاسخ داد تلاش می کند در این خصوص تجدید نظر صورت بگیرد.

عراقچی در پاسخ به سئوالی در رابطه با تحولات سوریه و اینکه آیا از ایران برای شرکت در اجلاس ژنو دعوت شده است و موضع ایران در رابطه با آتش بس در ماه رمضان در سوریه چیست با بیان اینکه ایران همچنان معتقد است فقط راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه باید جستجو شود، گفت: در خصوص اجلاس ژنو هنوز تصمیم گیری درباره زمان، دستور کار و شرکت کنندگان آن صورت نگرفته و اگر از ایران دعوت شود نقش سازنده خود را ایفا خواهد کرد.

وی اضافه کرد: در رابطه با آتش بس معارضین سوری درخواستی را داشته اند که نفس آن مطلوب است هر چند ما توصیه می کنیم که به طور کامل اسلحه کنار گذاشته شود و آنان وارد گفتگو با سوریه شوند.

درخواست رسمی دریافت نشده است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سئوالی در رابطه با اظهارات جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس مبنی بر تمایل وی برای سفر به ایران و اظهار امیدواری برای از سرگیری روابط ایران و انگلیس تصریح کرد: هیچ درخواست رسمی برای سفر ایشان به تهران صورت نگرفته است.

وی اضافه کرد: اینکه ایشان بتواند این سفر را انجام دهد ما خوشحال خواهیم شد، ملت ایران مهمان نواز است و روابط ما با اتحادیه اروپا مبتنی بر رفع تنش و اعتمادسازی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: اینکه اظهار علاقه ای برای بهبود روابط دو کشور صورت گرفته ایشان باید از لندن شروع کند چون ما خواهان قطع رابطه نبودیم و اقدام از انگلیس شروع شد بر این اساس اقدام برای رفع مشکل نیز در آن ناحیه باید باشد.

احمدی نژاد آخر هفته در عراق

عراقچی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با برخی اخبار پیرامون سفر احمدی نژاد به عراق گفت: بیش از یک سال قبل دعوتنامه ای از آقای طالبانی رئیس جمهور عراق دریافت شد تا سفر رسمی از طرف آقای احمدی نژاد به کشور عراق صورت بگیرد که به دلیل بیماری آقای طالبانی این سفر به تاخیر افتاد.

وی ادامه داد: دوستان عراقی اصرار داشتند که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد این سفر به میزبانی معاون رئیس جمهور عراق و کفیل ریاست جمهوری انجام شود و برنامه ریزی برای آخر هفته صورت گرفته است.

این اخبار مشکوک است

خبرنگاری در خصوص انتشار برخی تصاویر از نصب موشک های بالستیک در عربستان با نشانه گیری جمهوری اسلامی ایران سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه صحت و سقم این تصاویر محل بحث است و ما در حال ارزیابی هستیم، گفت: باید توجه شود چرا در این شرایط باید این تصاویر پخش شود که بین دو کشور بزرگ جهان اسلام تنش در حدی است که موشک به سمت هم نشانه بروند. به اعتقاد ما این یک دسیسه برای بالا بردن تنش در منطقه است و این اقدامات مشکوک است و ما طالب روابط دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل باعربستان هستیم.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با تغییر در مناسبات کانادا با ایران بعد از روی کار آمدن آقای روحانی گفت: تغییری در روابط رسمی ایران و کانادا صورت نگرفته است.

نگرانی از روابط ایران و آرژانتین قابل درک نیست

خبرنگاری موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص اظهارنگرانی مقامات آمریکایی از مذاکرات ایران و آرژانتین پیرامون مسئله آمیا را جویا شد که عراقچی گفت: این اظهار نگرانی ها جای تعجب دارد، ایران و آرژانتین در سالهای دور همکاری های مفصلی داشتند و حتی در موضوع رآکتور تهران بعد از پیروزی انقلاب تامین سوخت آن توسط آرژانتین صورت گرفت اما موضوعی به نام آمیا باعث تلخی روابط شد در حالیکه هیچ گاه ابعاد آن به خاطر دخالت های صهیونیست ها مشخص نشد.

معاون وزیر خارجه تاکید کرد دو کشور تصمیم گرفته اند این سوء تفاهم را مدبرانه حل و فصل کنند بر این اساس ناراحتی دیگر کشورها قابل درک نیست. توصیه می کنیم دخالتی در روابط ایران و آرژانتین نداشته باشند.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با تحولات مصر با بیان اینکه هر دموکراسی نوپا با فراز و نشیب مواجه خواهد شد، نسبت به تثبیت اوضاع در مصر و انسجام ملی این کشور اظهار امیدواری کرد و گفت: ما خواهان توقف خشونت و درگیری، خاتمه یافتن بازداشت ها و سوق دادن تحولات به اقدامات مسالمت آمیز هستیم.

واکنش به احتمال تشکیل ارتش آزاد مصر

خبرنگاری پرسید رهبر اخوان المسلمین مصر اخیرا اعلام کرده ارتش آزاد مصر تشکیل خواهد شد موضع ایران چیست که سخنگوی وزارت خارجه گفت: اینکه این خبر چقدر صحت داشته باشد مشخص نیست اما هیچ اقدامی که منجر به تشدید درگیری و درگیری مصری- مصری شود را نمی پذیریم و آن رد می کنیم و هر حرکتی که منجر به تنش شود محکوم است و از همه طرف ها درخواست می کنیم روال آشتی ملی را پیگیری کنند.

عراقچی در عین حال تصریح کرد: رهبران اخوان المسلمین از بلوغ کافی و هوشمندی و درایت برخوردار هستند و اجازه نمی دهند مصر به سمت جنگ داخلی سوق یابد.

ادامه حضور امریکا در افغانستان مخل امنیت است

عراقچی در پاسخ به سئوالی در خصوص خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بعد از سال 2014 و احتمال بروز ناامنی هایی در این کشور سئوال کرد که سخنگوی وزارت خارجه گفت: قرار بر این است نیروهای خارجی از جمله آمریکایی ها تا پایان 2014 از افغانستان خارج شوند اما ایده ای وجود دارد که برخی پایگاههای آمریکایی همچنان باقی بمانند که ما ادامه حضور آمریکایی ها بعد از 2014 از افغانستان را خلاف امنیت این کشور می دانیم چون باعث ادامه درگیری ها، افراط گری و اقدامات تروریستی خواهد شد و مخل ثبات است و این دیدگاه را نیز به مقامات افغان اعلام کرده ایم.

لیست همراهان احمدی نژاد نزد نهاد ریاست جمهوری است

خبرنگاری در رابطه با اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر انجام 300 سفر خارجی توسط مشایی و انتقادات نسبت به تعداد همراهان احمدی نژاد در این سفر و درخواست مجلس از وزارت خارجه برای دریافت لیست همراهان سئوال کرد که عراقچی با بیان اینکه سفرهای آقای مشایی به عنوان هیات همراه رئیس جمهور صورت گرفته، خاطر نشان کرد: نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور باید در این رابطه توضیحات خود را بدهند چون وزارت خارجه در این رابطه دخیل نیست اما درک می کنیم که نمایندگان مجلس سئوالات خود را از وزارت خارجه بپرسند. در خصوص سفر رئیس جمهور به مسکو نیز نهاد ریاست جمهوری تعاملی را که باید داشته باشد خواهد داشت، اطلاعات نزد آنهاست.