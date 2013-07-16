نوسازی 80 هزار واحد از سال گذشته تاکنون/انقعاد قرارداد بانک با بیش از 8 هزار واحد

مجید کیان پور در گفتگو با مهر در مورد آخرین آمار اختصاص تسهیلات در بافت های فرسوده، اظهار داشت: از ابتدای سال گذشته تا پایان سه ماهه نخست امسال بالغ بر 80 هزار واحد مسکونی موفق به دریافت تسهیلات نوسازی شدند.

وی افزود: در سه ماهه نخست امسال نیز 12 هزار و 221 واحد مسکونی به بانک های عامل معرفی شده اند که از این میزان قرارداد 8 هزار و 743 واحد انعقاد منعقد شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از ابتدای روند آغاز تسهیلات نوسازی تا کنون به 315 هزار و 584 واحد تسهیلات نوسازی اختصاص یافته است، بیان کرد: در این مدت 282 هزار و 81 واحد به بانک های عامل معرفی شده اند که از این میزان 240 هزار و 445 واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند.

کیان پور با اشاره به اینکه تا پایان سال 1391 به 171 هزار و 422 واحد مسکونی تسهیلات نوسازی اختصاص یافته است، اظهار داشت: تسهیلات نوسازی تا پایان سال 1387 به میزان 30 هزار و 756 واحد مسکونی، در سال 1388 به میزان 39 هزار و 448 واحد مسکونی، در سال 1389 به میزان 60 هزار و 152 واحد مسکونی، در سال 1390 به میزان 65 هزار و 264 واحد مسکونی پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: امسال 200 هزار تسهیلات نوسازی جدید به ازاء هر واحد 300 میلیون ریال اختصاص یافته است که براساس بخشنامه بانک مرکزی، این 200 هزار فقره تسهیلات نوسازی به واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری از طریق بانک های عامل تخصیص می یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ضمن آنکه نرخ سود دوران مشارکت این تسهیلات 20 درصد و نرخ سود دوران اقساطی آن 15 درصد تعیین شده است همچنین این تسهیلات به واحدهایی با حداقل 80 مترمربع زیربنای ناخالص تعلق می گیرد.

