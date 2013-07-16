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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۶

با تعیین زمان آن اعلام شد؛

وعده رئیس جمهوری میانمار برای آزادی تمام زندانیان سیاسی

وعده رئیس جمهوری میانمار برای آزادی تمام زندانیان سیاسی

رئیس جمهوری میانمار وعده آزادی تمام زندانیان سیاسی تا پایان سال جاری و برقراری آتش بس با گروههای قومی را در جدیدترین گام برای انجام اصلاحات سیاسی داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "تین سین" در سفر به لندن در اندیشکده چتم هاوس قول داد تمام زندانیان سیاسی تا پایان سال جاری آزاد می شوند و با برقراری آتش بس با گروههای قومی جدیدترین گامها برای انجام اصلاحات سیاسی برداشته شود.

رئیس جمهوری میانمار که پیشتر از آزادی آنگ سان سوچی رهبر مخالفان از حبس خانگی و دادن اجازه به آنها برای شرکت در انتخابات پارلمانی خبر داده بود، در سفر به انگلیس با "دیوید کامرون" نخست وزیر این کشور و اولین رهبر اروپایی که سال گذشته به  میانمار سفر کرد، دیدار کرد. گفته می شود که این سفر به عنوان بخشی از تلاشها برای سرمایه گذاری در میانمار است.

تین سین در سخنرانی خود به این موضوع که چه تعداد زندانی آزاد می شوند، اشاره نکرد، اما در عین حال گفت: کمیته ای ویژه از زندانیان سابق پرونده های باقیمانده را بررسی می کنند.

کد مطلب 2097812

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