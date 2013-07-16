به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی تالار مولوی در پی انتقاداتی که رسانه ها نسبت به تعطیلی تالار مولوی مطرح کرده اند یادداشتی را به این شرح در اختیار رسانه ها قرار داده است: تالار مولوی پس از بازگشایی مجدد در سال 89 تا به امروز کوشیده است فرصت نمایشگری را، بیش از پیش، به جوانان کوشا و هنرمند و دانشجویان خوش فکر و عملِ تئاتر ایران بدهد و در این مسیر، به ویژه ، در سال گذشته حضور آثار درخشان همین جوانان به این تالار و تئاتر ایران هوایی تازه و رونقی زیبا بخشید، و این امر را بسیاری در زبان و قلمشان گواهی دادند.

بیش از 34 نمایش در سال گدشته به صحنه آمد و حاصل آن به تماشا نشستن بیش از سی هزار نفر تماشاگر در سال گذشته در تالار مولوی بوده است. اغلب کسانی که با تئاتر نسبتی دارند، چه هنرمندان و چه تماشاگران گرامی، واقفند که این تالار تمامی تلاش خود را برای خدمت رسانی انجام می دهد، اما همواره خواهان ارائة کیفیت بهتردر ارائة این خدمات بوده است. این تالار با کسری های مالی، کاستی های امکانات فنی و با کمبود نیروی انسانی ساخته و تا به حال به فعالیت خود ادامه داده است، چنان که در این ایام این تالار به خانة امید جوانان و دانشجویان عزیز تبدیل شده است.

اما اکنون این تالار با سابقه و مهم تئاتر ایران با معضلاتی رو به رو است که نمی توان به سادگی از آنها گذشت. فقدان امکان کافی در تعمیر و بهسازی سیستم برق و نور این تماشاخانه که در این سه سالة اخیر با تمام توان خود کار کرده است و مشکلاتی که به نوع سامانه برقی که در این تالار تعبیه شده مرتبط است رفته رفته خود را آشکار کرده و علیرغم تلاش برای تداوم فعالیت و جلوگیری از وقفه در برنامه های تالار به گواهی کارشناسان فنی دانشگاه ادامه فعالیت تالار اصلی را غیر ممکن کرده است. متأسفانه خبری که به طرزی ناروشن منتشر شد مشکلات فنی سالن را به دلیل مضحک موش جویدگی کابل برق(!) تقلیل داده است و باید به روشنی و برای تنویر افکار عمومی ذکر کنیم که مشکل فنی سالن تنها به این امر محدود نیست.

در هم تنیدگی و نقص در کابل های انتقال برق به پرژکتورهای سالن، نقص عمده در تابلوی برق اتاق نور، جایگاه نامناسب دیمر و چند مورد فنی دیگر باعث شده که چندین مرتبه اجراها در حین انجام با اختلال رو به رو شوند و گاهی خطر برق گرفتگی و آسیب جدی به کاربران سیستم پیش بیاید و گفتنی است که نقص های پیش آمده تا به آنجا پیش رفته که بخش عمده ای از نور سالن را در خاموشی فرو برده و غیر قابل استفاده کرده است. ضمن این که این مخاطرات همواره ممکن بوده است موجب حریق در زمان اجراها و ایجاد صدمات جانی جبران ناپذیری برای هنرمندان و مخاطبان و لطمات مالی برای خود تالار باشد.

با توجه به فقدان سیستم هشدار و اعلام حریق در این سالن می توان تصور کرد که عواقب بی توجهی به این امر چه می تواند باشد و بی شک هیچ عقل سلیمی گواهی نخواهد داد که با این اوصاف، پیش از یک اصلاح و تعمیر اساسی، به اجرا در این مکان ادامه داد. علاوه بر این تالار مولوی از امکان تهویه هوا و سیستم مناسب سرمایش و گرمایش سالن بی بهره است و در بازسازی های چند باره کل ساختمانی که تالار در آن قرار دارد این تأسیسات از میان رفته و تنها به نصب چند کولر گازی برای سرمایش اکتفا شده است. کولرهای گازی سالن ها علاوه بر ایجاد مزاحمت برای اجراها، جز باد گرم چیزی عاید تماشاگران نمی کند و این نه در شأن تالار و نه هنرمندان و تماشاگران گرامی آن است و تجربه نشان داده که در اجرا های پر تماشاگر، به ویژه در فصل تابستان، حضور طولانی در سالن را برای تماشاگران و گروه اجرایی بسیار دشوار و گاه تحمل ناپذیر می کند.

صندلی های نامناسب، اتاق‌های گریم نامطلوب و نقص های کیفی دیگری وجود دارد که همواره که توسط مسئولان این سالن، هم به مدیران ذیربط و هم به افکار عمومی، اعلام شده تا شاید راهی و چاره ای برای برطرف کردن آن پیدا شود. در خود اظهاری انتقادی مسائل موجود، بارها اعلام شده است که بی توجهی به این مشکلات بعضا کوچک والبته انباشته شدن آن ها در نهایت به نا کارآمدی و تعلیق فعالیت های این سالن درخشان که علیرغم حضور در دانشگاه تهران به تئاتر عمومی ایران خدمت می کند، بینجامد.

تالار مولوی ضمن گزارش این مشکلات به مقامات مسئول و پیگیری آن در انتطار توجه و تأمین اعتبار لازم برای بهسازی و تعمیر امکانات فنی سالن است و به محض فراهم شدن آن در اسرع وقت تعمیرات را انجام داده و به فعالیت خود با تمام توان و با کیفیتی بهتر ادامه خواهد داد و نمایش های در نوبت اجرا و نمایش‌های برگزیده از درخواست های فراوان اجرا در تالار مولوی را در پیشگاه تماشاگران فرهیختة این تالار به صحنه خواهد آورد.

