انتقاد عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس از سخنان روحانی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در پایان جلسه روز یکشنه بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در تذکر پایان جلسه ضمن تقدیر از سخنرانی ریاست مجلس و رئیس جمهور منتخب در جلسه روز یکشنبه گفت: بنده آقای روحانی را سرباز ملت می دانم که باید برای انجام هر چه بهتر وظیفه سربازی در حفاظت از منافع مردم و نظام یاری اش کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمار های ارائه شده از سوی آقای روحانی قابل تردید است، قبول داریم و غیرقابل انکار است که مسائل مهمی برای حل کردن وجود دارد، وظیفه شما نیز حل این مسائل است اما آن گونه که آقای روحانی می گویند فضا سخت و پیچیده نیست.

وی خطاب به روحانی تاکید کرد: تعدادی از دولت های اروپایی بدون تحریم هم ساقط شده اند اما ظرفیت بالای جامعه و اقتصاد ایران توان حل این مسائل را داشته و دارد.

بیرانوند به روحانی توصیه کرد شما باید به جامعه امید بدهید و به نیروهای درگیر در حل مسائل و مشکلات انگیزه و انرژی بدهید.

عضو جبهه پایداری با تاکید بر این که مردم ایران نقشه دشمنان را می شناسند گفت: دشمنان بالندگی ملت ایران را نمی خواهند، ما به هوش سیاسی مردم اعتماد داریم و دشمن شناسی مردم را قبول داریم، مردم ایران در برابر آن زورگویی که هواپیمای مسافربری را ساقط و داروی بیمار سرطانی را تحریم و دانشمند هسته ای را ترور می کند به دستور قرآن و حکم عقل به اشد وجه مقاومت می کند. ملت ما هیچ گاه در مقابل زورگویان تسلیم و ترس را تئوریزه، نهادیه و موجه نکردند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خطاب به روحانی گفت: آقای روحانی به کام شیرین مردم در انتخابات 92 اشاره کردید، کاملا درست است اما آنانی که عامدانه انتخابات 88 را که هم شیرین تر بود و هم مشارکت بیشتر داشت به کام مردم طی فتنه ای عظیم تلخ کردند یقینا به نظام و مردم خیانت کردند، مواظب خائنین باشید.

بیرانوند افزود: آقای روحانی فرمودید یاوه گویی مشکلی را حل نمی کند. هم صدا باشید با دل مردم، دل مردم با اسلام است با انقلاب و رهبری است، دل مردم برای منافع ملی می تپد، دل مردم از استکبار خونین است با دل مردم هم صدا باشید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر روحانی یک شنبه گذشته برای سخنرانی و افطار در صحن علنی مجلس حاضر شد.