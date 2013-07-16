تمامی آسیب های اجتماعی حاضر مربوط به بعد از انقلاب اسلامی نیست/ همکاری با بهزیستی را وظیفه خودمان می دانیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار مدیرکل بهزیستی استان قم و معاونان آن که در دفتر آیت الله حسینی بوشهری برگزار شد؛ اظهار داشت: یک سری از آسیب هایی که در جامعه ما وجود دارد قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز موجود بوده و صرفا به دلیل دشمنی دشمنان و از ناحیه آن ها نیست؛ اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دشمنان با برنامه ریزی های دقیق در تشدید این آسیب ها سهیم شدند و همچنین با تغییر فضای جامعه و پیشرفته شدن ابزارهای تخریب این آسیب ها فراگیر شد.



وی عنوان کرد: عده ای مسئله طلاق و اعتیاد و فرار دختران و پسران از خانه را از جمله آسیب های جامعه امروز می دانند اما باید گفت این گونه مشکلات قبل از انقلاب اسلامی نیز در جامعه وجود داشت و مختص جامعه کنونی نیست.



عدم توجه به سخنان رهبری موجب حضور فعال دشمن شد



مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با اشاره به تاکیدهای مقام معظم رهبری در رابطه با هجمه های فرهنگی و لزوم پیگیری این مسئله خطاب به جمع حاضر اظهار کرد: متاسفانه عده ای این مسئله را جدی نگرفته و پیگیر آن نشدند و موجب شد تا دشمنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شبیخون جدی برپا کنند و شما بیشتر از دیگران با این مسائل درگیر هستید.



امام جمعه قم عنوان کرد: با شکوهی حضور مردم در نماز جمعه و اعتکاف و امثال این گونه محافل در برابر آسیب هایی که در جامعه عده ای را دامن گیر کرده حاشیه ای در برابر متن است و در صورتی که برای جلوگیری از افزایش آسیب های اجتماعی برنامه ای نداشته و قدمی برداشته نشود در این صورت این حاشیه به متن تبدیل می شود.



مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور اظهار کرد: همان طور که دیده می شود پایه های اسلام در حال حاضر مستحکم است و اگر باورهای عمیق دینی و اسلامی مردم نبود خبری از تمامیت دین اسلام نیز نبود.



وی خطاب به جمع حاضر افزود: گزارش ها و آمارهای بیان شده از آسیب های اجتماعی نگران کننده است؛ اما از جهتی هم امیدوار کننده است و کسانی که در راستای کاهش این آسیب ها مجاهدانه کار می کنند؛ قابل تقدیر است.



عضو مجلس خبرگان رهبری در این زمینه ادامه داد: شما امکانات گسترده در اختیار ندارید و به علاوه بر شرایط همه آسیب های جامعه اشراف ندارید چرا که هر آسیبی معلول علتی است که در دست شما نیست و گاهی اوقات مربوط به کم گذاشتن در کار فرهنگی می شود.



وی ابراز کرد: مسئله طلاق در برخی موارد به دلیل تصمیم گیری های احساسی، مشکلات پیش رو در ادامه زندگی و تنوع طلبی است که در ماهواره به وجود آمده و فرد برای رسیدن به آن زندگی آرمانی به وضعیت موجود راضی نمی شود و هنگامی که به زندگی آرمانی خود نیز نمی رسد؛ برمی گردد و می بیند آن زندگی قبلی را نیز از دست داده است.



دشمن مناطق اسلامی را هداف قرار داده



امام جمعه قم با اشاره به اعتیاد به عنوان یکی از بزرگ ترین آسیب اجتماعی عنوان کرد: دشمن از راه دریا و نه خشکی اقدام به وارد کردن مواد مخدر می کند و بیشترین فشار را به جمهوری اسلامی و مناطق دینی و اسلامی وارد می کند و این مناطق را هدف قرار داده است.



در این دیدار حاجی مظفری، رئیس سازمان بهزیستی استان قم درخواست انعقاد تفاهم نامه ای میان بهزیستی و حوزه علمیه داشت تا با استفاده از ظرفیت های حوزه های علمیه در راستای کاهش آسیب های اجتماعی قدم های بلندتری برداشته شود؛ در این زمینه آیت الله حسینی بوشهری اظهار کرد: بنده 2 سال گذشته نیز آمادگی کرده بودم و قرار شده بود پس از خبرهایی که از شما می رسد؛ نماینده ای از سوی حوزه علمیه نیز در جلسات شما شرکت کند اما متاسفانه از سوی شما خبری نشد.



وی ادامه داد: در حال حاضر حوزه علمیه برای انعقاد تفاهم نامه آمادگی دارد و اگر با این تفاهم نامه می توان مشکلی را حل کرد ما بسیار خوشحال نیز می شویم.



عضو مجلس خبرگان رهبری از این مسئول خواست تا موارد و متن تفاهم نامه درخواستی را با سازمان بهزیستی کشور در میان گذاشته و با جلسات فشرده حوزه علمیه نیز به نوبه خود سهم خود را در قبال انقلاب اسلامی و مردم ادا کند.



امام جمعه قم اضافه کرد: در این زمینه شما مجموعه فعالیت های خود را بیان کنید تا حوزه علمیه نیز با ارائه راهکار و در راستای کاهش آسیب های اجتماعی قدم بردارد.



وی ابراز کرد: برای ما بسیار سخت است معتادی که می تواند نقش بزرگی در جامعه ایفا کند و فرزندانی که می توانند نقش آفرین باشند؛ دچار بحران های جدی شوند و به ناهنجاری برسند.



مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور یادآور شد: ما این کار را کار خودمان می دانیم و وظیفه روحانیت تبلیغ دین و حضور در هر نارسایی است و امیدواریم انعقاد این تفاهم نامه منشا خیر و برکت برای جامعه شود.



وی با اشاره به حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) بیان کرد: اگر کسی وارد جامعه ای شود؛ صبح کند در حالی که هیچ اهتمامی نسبت به گره گشایی از مشکلی نداشته باشد از زمره مسلمان نیست.



عضو مجلس خبرگان رهبری خطاب به جمع حاضر افزود: کار شما بسیار سنگین و پردردسر و پاسخ به دعوت رسول خدا (ص) است و اسلام از نگاه تیزبین خود این کارهای دشوار را نادیده نگرفته و مورد توجه قرار داده است.

وی ادامه داد: هر کاری که دشوارتر و سخت تر باشد نزد خداوند ارزش بالاتری دارد و به تناسب سختی آن خداوند پاداش و عنایت می دهد.

