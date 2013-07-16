40 مداح دامغان آموزش تخصصی می بینند

عباسعلي عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بمناسبت ماه مبارک رمضان کانون مداحان شهرستان دامغان اقدام به برگزاري دوره يک ماهه آموزش مداحي ويژه برادران کرده است، افزود: در اين کارگاه آموزشی 40 مداح حضور دارند.

وي اولويت محتواي کلاس را فصيح خواني و ترجمه قرآن کريم دانست و گفت: بيشترين اولويت اين آموزش پرداختن به قرائت صحيح قرآن و اصول و فنون اجراي آن در مجالس قرآن و ترحيم خواني است.

عبدالله زاده اظهار داشت: این کلاس ها روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هرهفته از ساعت يازده الي دوازده (ويژه ماه مبارک رمضان) در سالن اجتماعات اداره تبليغات اسلامي شهرستان دامغان برگزارمي شود.

رئیس کانون مداحان و شعرای آیینی شهرستان دامغان ارتقاء سطح علمی و آشنایی هر چه بیشتر مداحان به قرآن را به عنوان سرمایه بزرگ مسلمانان عنوان کرد و گفت: در کنار این امر کتاب‌ها و سی‌دی های آموزشی نیز بین مداحان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه 300 مداح در سطح شهرستان دامغان شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده است، گفت: از این تعداد 220 نفر مرد و 80 نفر نیز خانم هستند.