اجراي دومين طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز / 992 قاچاقچی دستگیر شدند

وي افزود: به همين منظور قبل از اجراي طرح، آموزش کارکنان، شناسايي دقيق مبادي ورودي و خروجي، مسيرهاي حمل و نقل محموله هاي ترانزيتي و مسيرهاي فرعي فاقد ايستگاه هاي ايست و بازرسي که احتمال عبور کاميون هاي حامل کالاي قاچاق وجود داشت، برنامه ريزي هدفمند بر روي محموله هاي کلان، کار اطلاعاتي و ... به استان ها ابلاغ و در زمان اجراي طرح نيز هدايت ستادي لازم انجام شد.

رئيس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس آگاهي در خصوص نتايج اجراي اين طرح اظهار داشت: در مدت اجراي طرح بيش از 6 ميليون نخ سيگار قاچاق، بيش از 399 هزار قلم لوازم آرايشي و بهداشتي، بيش از 129 ثوب البسه و پوشاک، بيش از 383 هزار قلم دارو، تعداد قابل توجهي لوازم خانگي و رايانه، هزار و 665 راس دام زنده، بيش از 263 کيلو برنج خارجي، بيش از يک ميليون و 288 هزار ليتر سوخت، 143 قبضه اسلحه اعم از جنگي، شکاري و کمري و 22 هزار و 550 دلار ارز خارجي و مقادير قابل توجهي مواد مخدر کشف و ضبط شد.

به گفته اين مقام انتظامي، با اجراي اين طرح همچنين مقادير زيادي مواد خوراکي از جمله، گندم، بادام زميني و هندي، برنج خارجي و 3 تن چاي خارجي نيز بدست آمده است.

دستگيري 992 نفر قاچاقچي کالا و ارز

سردار زمانيان، با اشاره به اينکه ارزش تقريبي کالاهاي مکشوفه بيش از 207 ميليارد ريال برآورد شده است، تصريح کرد: 992 نفر به اتهام قاچاق دستگير و 963 دستگاه خودرو و 54 فروند شناور سبک و سنگين که در حمل و جابجايي کالا مورد استفاده قرار مي گرفت، نيز توقيف شد.

به گفته اين مقام انتظامي، مبدا بارگيري کالاهاي کشف شده اغلب از استان هاي بوشهر، هرمزگان، خوزستان، آذربايجان غربي، کردستان و کرمانشاه به مقصد استان هاي مرکزي به خصوص کلانشهرها مانند تهران، اصفهان، مشهد بوده است.

وي همچنين يادآور شد: ارزش ريالي کالاهاي مکشوفه در مقايسه با نتيجه طرح مشابه که ارديبهشت ماه امسال به اجرا درآمد، 11 درصد افزايش داشته است.

رئيس پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پليس آگاهي ناجا تصريح کرد: استان هاي کرمان، خوزستان، آذربايجان غربي، چهارمحال و بختياري در اين طرح با کشف کالا به ارزش بيش از يک ميليارد تومان، عملکرد مناسبي داشته اند.

وي در پايان تاکيد کرد: طرح هاي مختلفي در مقاطع مختلف زماني در کشور به اجرا در می آید.

