موزه جامع زمین شناسی احداث می شود/ اختصاص منابع مالی برای استحصال سنگ ها

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر احداث موزه جامع زمین شناسی برای گردآوری دستاوردها و گنجینه زمین شناسی کشور و بهره مندی بهینه محققان، کارشناسان و دانشجویان از این دستاوردها به عنوان یکی از مهمترین طرح های این جلسه تصویب شد.

همچنین اختصاص منابع مالی لازم از صندوق توسعه ملی برای استحصال سنگ ها و مواد معدنی در سراسر کشور از دیگر مصوبات جلسه کارگروه توسعه ملی بود که در مرکز پژوهش های کاربردی علوم زمین شناسی کرج برگزار شد.

در این جلسه غضنفری از اختصاص دو هزار میلیارد تومان از 10 درصد ریالی منابع صندوق توسعه ملی به توسعه معادن استان ها خبر داد و اعلام کرده بود بنا بر اعلام این صندوق برای پشتیبانی ارزی توسعه معادن نیز مشکلی وجود ندارد.

صبح امروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان انرژی اتمی با حضور در مرکز پژوهشهای کاربردی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مشکین شهر کرج از چند فعالیت جدید این مرکز بازدید کرد.

رئیس جمهور پس از پایان این جلسه استان البرز را ترک کرد.

مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در تولید علوم پایه زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی در کشور و فعالیت های بین المللی علوم زمین شناسی فعالیت دارد.