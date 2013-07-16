اسفندیار امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بسته شدن آب رودخانه زاینده‌رود روز 22 تیرماه جاری اظهار داشت: براساس مصوبات استانی و دولت قرار بود که با رعایت حداقل 170 میلیون مترمکعب آب برای اختصاص به کشت بهاره کشاورزان آب به مدت 90 روز در اختیار این قشر قرار گیرد.

وی افزود: البته بعد از این مصوبه که در تاریخ 6/1/92 نهایی شد شورای تامین استان اصفهان تصمیم گرفت که آب رودخانه به مدت 105 روز باز باشد و با امضای استاندار اصفهان این مصوبه برای کشاورزان قرائت و ابلاغ شد.

آسیب بیش از 60 درصد کشت بخش مرکزی اصفهان با بسته شدن زاینده رود

رئیس کانون خبرگان کشاورزی اصفهان با بیان اینکه بر اساس این مقدار آبی که باز بود، تنها گل رنگ، پنبه و در بخش مرکزی شهرستان اصفهان نیز ذرت کشت شد، تصریح کرد: این دوره زمانی برای باز بودن رودخانه زاینده رود، کافی نبود و برای نجات محصولاتی که کشاورزان در این دوره کشت کرده بودند به مدت زمان بیشتری نیاز داشتیم.

وی ادامه داد: از زمان باز شدن رودخانه حدود پنج روز برای کشت محصولات به طول انجامید و پس از آن نیز کشاورزانی که در نوبت آخرین کشت قرار داشتند تنها 65 روز از آب رودخانه برای کشاورزی استفاده کردند.

امینی بیان داشت: با بسته شدن آب رودخانه در این مقطع بیش از 60 درصد محصول ذرت کشت شده در بخش مرکزی اصفهان که روستاهای جی، برآن شمالی و جنوبی، کراج و جلگه بن را شامل می‌شود، آسیب می‌بیند.

وی افزود: اگر 20 روز دیگر آب رودخانه باز می‌ماند این مشکلات برای کشاورزان اصفهانی به وجود نمی‌آمد و کشت بهاره بخش مرکزی با آسیب روبه‌رو نمی‌شد.

از میان 40 مصوبه استانداری تنها یک مصوبه در حق کشاورزان اصفهانی اجرا شد

رئیس کانون خبرگان کشاورزی اصفهان اظهار داشت: از میان بیش از 40 مصوبه‌ای که در استانداری اصفهان در همین راستا نهایی شد تنها باز شدن رودخانه زاینده رود برای کشت بهاره کشاورزان اجرایی شد و از اجرای دیگر مصوبات خبری نیست.

وی با اشاره به اینکه امهال وام‌های کشاورزان که یکی از مصوبات ملی نیز بود، برای وام‌‌های تا سقف 10 میلیون تومان که تاریخ آنها تا 31/6/91 بود امهال شد و مصوبه مربوط به امهال وام‌های کشاورزان شهرستان اصفهان هیچ گاه اجرایی نشد.

امینی با بیان اینکه یکی دیگر از مصوبات واگذاری نظارت به بخش بهره‌بردار از آب رودخانه بود، که این نیز عملیاتی نشد، افزود: دیگر مصوبه استان در این زمینه برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف استفاده‌کننده از آب رودخانه به تصویب رسید که بر اساس آن باید تمام این بخش‌های به میزانی که از حق آبه کشاورزان برداشت می‌کنند خسارت بپردازند، که تاکنون این مصوبه نیز اجرا نشده است.

بی‌خبری وزارت نیرو از نصف آبی که در زاینده رود مصرف می‌شود

وی با انتقاد از نحوه برداشت‌ها از آب زاینده رود، اظهار داشت: متاسفانه نمی‌دانم وزارت نیرو از حفاظت رودخانه عاجز است یا خیر اما می‌دانم وزارت نیرو نمی‌داند 40 درصد از آب زاینده رود چگونه مصرف می‌شود.

رئیس کانون خبرگان کشاورزی اصفهان تصریح کرد: آبی که به این روش مصرف می‌شود معادل نصف آبی است که از رودخانه رها می‌شود.

وی با بیان اینکه آمار میزان آب مصرفی در بخش شرب، چاه‌های حریمی و صنعت آمار واقعی نیست و نمی‌توان گفت آیا این برداشت‌های با هماهنگی وزارت نیرو هست یا خیر ادامه داد: این شرایط در حالی است که هر ساله با کمبود آب در استان تنها به بخش کشاورزی فشار وارد می‌شود در صورتی که این قشر دارای حق آب برای استفاده از آب زاینده رود است.

امینی با تاکید بر ضرر کشاورزان به دلیلی بسته شدن رودخانه در روزهای اخیر اضافه کرد: با این کار حدود 300 هزار نفر از مردم شرق اصفهان که راه درآمد آنها از کشاورزی است، متضرر شدند.