شوراي نگهبان در اجراي قانون تعارف نمي كند/ راي اصولگرا و اصلاح طلب فرقي ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسين محرابي، ظهر سه شنبه در نشستي خبري به مناسبت سالروز شوراي نگهبان اظهار كرد: شوراي نگهبان همواره وظايف قانوني خود را انجام مي دهد و در اين راستا سال جاري بزرگترين آزمايش براي اين شورا بود چرا كه افرادي بزرگ و صاحب نام در عرصه انتخابات كانديدا شدند اما به دلايل قانوني تعدادي از اين افراد رد صلاحيت شدند.

تضمين سلامت انتخابات

وي ادامه داد: اينكه شوراي نگهبان بتواند افرادي صاحب نام را به دلايل قانوني رد صلاحيت كند نشانگر ظرفيت بالاي نظام اسلامي است و بيانگر اين امر است كه شوراي نگهبان در اجراي قانون با هيچ كس رودربايستي و تعارف ندارد.

وي با تاكيد بر اينكه كار اصلي اين شورا در حقيقت نظارت بر آرا مردم و تضمين سلامت انتخابات است، گفت: در انتخابات امسال بيش از 15 هزار نفر در آموزش هاي اين شورا شركت كرده و بيش از 12 هزار نفر براي نظارت بر امر انتخابات در سراسر استان به كار گرفته شدند.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان خراسان رضوي يادآور شد: تمامي ناظرين انتخاباتي در اين استان افرادي باسابقه، كارآمد، امانت دار و با تجربه بودند.

پرهيز از جانب داري و طرفداري جريان هاي خاص

حجت الاسلام محرابي بيان كرد: ناظرين انتخاباتي بايد علاوه بر تعهد، تقوا، آشنايي با قوانين، پرهيز از جانب داري و طرفداري جريان هاي خاص و اعمال بي طرفي در ميدان انتخابات حاضر شوند.

وي افزود: اگر فردي بخواهد وارد شبكه ناظرين شود بايد تشكيل پرونده دهد تا شوراي نگهبان امانت داري، حفظ رعايت بي طرفي و عدم وابستگي به احزاب را در فرد مورد بررسي قرار دهد.

وي اظهار كرد: در ميدان نظارت بر امر انتخابات فرقي ميان احزاب اصولگرا و اصلاح طلب وجود ندارد و بي ترديد اگر ناظري وابستگي خاصي به اين جريان ها داشته باشد نمي تواند در شبكه ناظرين بر انتخابات حضور داشته باشد.

اجازه جا به جايي يك راي را هم نداده ايم

وي بيان كرد: نه تنها در انتخابات 92 بلكه در ساير انتخابات ها نيز اجازه نداده ايم كه يك راي از روي علم جا به جا شود و در اين راستا آيت الله جنتي بارها گفته اند كه از خراسان رضوي خاطر جمع هستيم.

وي تاكيد كرد: براي شوراي نگهبان خراسان رضوي راي اصولگرا و اصلاح طلب فرقي ندارد زيرا اين شورا همواره پاي سلامت انتخابات ايستاده و شبكه اي عميق و قوي از ناظرين را تشكيل داده است.

وي تصريح كرد: سال جاري بيشتر ناظران دانشجويان بودند زيرا اين امر موجب شد تا از ابهام تخلف در انتخابات پيشگيري شود و ذهنيت زدايي نسبت به تخلف و تقلب صورت پذيرد.

ترديد نسبت به به همزماني دو انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر

سرپرست دفتر نظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان خراسان رضوي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه نسبت به همزماني دو انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر در سال هاي آينده ترديد وجود دارد، بيان كرد: همزماني اين دو انتخابات موجب مي شود تا هزينه ها افزايش يابد و جدايي از اين مسئله بايد در نظر گرفت كه در انتخابات رياست جمهوري يك حوزه انتخابيه وجود دارد اما در انتخابات شوراي شهر حوزه هاي انتخابيه متعددي فعاليت مي كنند.

وي با بيان مطلب فوق تصريح كرد: اين امر نظارت بر امر انتخابات و شيوه راي دادن را براي مردم سخت تر مي كند.

وي ادامه داد: برگزاري دو انتخابات در يك زمان خاص هزينه ها را بالا مي برد طوري كه در انتخابات رياست جمهوري خراسان رضوي بيش از هزار صندوق اخذ راي افزايش يافت.

انتخابات 92 از نظام اسلامي رفع اتهام كرد

حجت الاسلام محرابي بيان كرد: تاكنون پيشنهاداتي مبني بر اينكه انتخابات شوراي شهر به صورت جداگانه برگزار شود ارائه شده و بايد تصميم هايي نهايي در اين خصوص گرفته شود و تبديل به قانون گردد.

وي سپس در خصوص انتخابات سال 88 و ادعاي تقلب عنوان كرد: در سال 88 عده اي ناجوانمردانه شيريني انتخابات را به كام مردم تلخ كردند و اشكالاتي را مبني بر درست بودن ادعاي تقلب در انتخابات گرفتند اما اين اشكالات در انتخابات سال جاري نيز وجود داشت اما هيچ كس حرفي نزد و همه بر درستي انتخابات صحه گذاشتند.

وي ادامه داد: در سال 88 به شوراي نگهبان نامه زدند و گفتند يكي از دلايل تقلب اين است كه تعداد آرا در يك شهرستان بيش ازتعداد واجدين شرايط بوده است و به عنوان مثال در طرقبه و شانديز اين اتفاق افتاد.

وي افزود: طبيعي است عده اي از مردم به دليل اينكه طرقبه و شانديز منطقه اي ييلاقي است در اين شهرستان راي خود را به صندوق انداخته اند و اين به هيچ وجه به معناي تقلب نيست.

وي با تاكيد بر اينكه اين انتخابات از نظام اسلامي رفع اتهام كرد، گفت: مردم ايمان داشته باشند كه شوراي نگهبان پاي سلامت انتخابات ايستاده است و هر جا نيز مشكلي پيش آمده تا پاي ابطال انتخابات نيز پيش رفته و يا چند صندوق را باطل كرده است.