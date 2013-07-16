به گزارش خبرنگار مهر، هرمز ذاکری صبح سه‌شنبه در نشست کمیته مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان بوشهر اظهار داشت: همکاری بین دستگاه‌های اجرایی در زمینه کنترل ترافیک و راه‌ها نقش بسیار مهمی در کاهش میزان تصادفات جاده‌ای دارد و می‌طلبد که شاهد همکاری بیشتری در این راستا باشیم.

وی به آمار بالای تصادفات موتورسیکلت‌ها در استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: میزان تصادفات موتورسیکلت‌ها در استان بوشهر دو برابر میانگین کشوری است که لازم است اقدامات لازم در این زمینه صورت بگیرد و آموزش‌های لازم ارائه شود.

معاون کمیته ایمنی وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه محور بوشهر برازجان در استان بوشهر بیشترین میزان تصادفات جاده‌ای را داشته است، خاطرنشان ساخت: نصب سیستم‌ها و دوربین‌های سرعت که به صورت میانگین سرعت را اعلام می‌کند در این محور باید در دستور کار قرار گیرد.

ذاکری اضافه کرد: نصب دوربین‌های کنترل سرعت که بتواند سرعت را ثبت کرده و در همان نقطه برگ جریمه را تحویل متخلف دهد اقدام مهمی است که در برخی مناطق کشور عملیاتی شده و تاثیر زیادی در کاهش تصادفات داشته است.

لزوم مشارکت شرکت‌های بیمه‌ای در آموزش‌های رانندگی

وی بر لزوم مشارکت شرکت‌های بیمه‌ای در آموزش‌های رانندگی تاکید کرد و افزود: بر اساس ماده ۲۷ بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه‌ای باید بخشی از سود و درآمد عملیات بیمه‌ای را برای ایمنی هزینه کنند.

معاون کمیته ایمنی وزارت راه و شهرسازی از توجه مسئولان ارشد استان به ایمنی جاده‌ها تقدیر کرد و آمادگی وزارت راه و شهرسازی برای هر گونه همکاری با استان بوشهر را اعلام کرد.

وی افزود: هر کدام از کمیته‌های ایمنی استانی لازم است که کارگروه تحلیل آمار داشته باشند تا یکپارچه شود و به نقطه مشترکی در ارائه راهکارها برسیم.

ذاکری با اشاره به اهمیت راه‌اندازی بانک‌های اطلاعاتی جاده‌ای خاطرنشان کرد: این مسئله اگر به صورت پیوسته و مداوم انجام شود قطعا در دراز مدت جواب می‌دهد.

حذف ۳ نقطه حادثه‌خیز و خطرناک استان بوشهر/ نصب ۱۰ هزار علائم اخطاری

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: از تمام توان و امکانات موجود برای بهبود وضعیت راه‌های استان و ایمن‌سازی جاده‌ها استفاده می‌کنیم و هیچ فرصتی را هدر نمی دهیم.

علیرضا صفایی‌بوشهری با بیان اینکه حذف ۳ نقطه حادثه‌خیز و خطرناک استان بوشهر در سال جاری با موفقیت انجام گرفته است، تصریح کرد: رفع نقاط حادثه‌خیز و ایجاد امنیت در جاده‌های استان با تلاش مسئولان این اداره کل انجام گرفته است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در سه ماه نخست امسال نیز اقدامات خوبی انجام گرفته که ایجاد روشنایی مناسب در ۱۱ نقطه حادثه‌خیز استان از جمله این اقدامات است.

صفایی بیان کرد: نصب ۱۰ هزار علائم اخطاری در جاده‌های استان بوشهر به منظور بهبود وضعیت ایمنی جاده‌ها با موفقیت انجام گرفته است.

اجرای ۱۶۰ کیلومتر خط‌کشی جاده‌های استان بوشهر

وی از اجرای ۱۶۰ کیلومتر خط‌کشی جاده‌های استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: این مهم در سه ماه نخست امسال محقق شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: نصب تابلوهای جی ام اس در استان نیز از دیگر اقدامات موثر و مهم این اداره کل در سال جاری است.

صفایی گفت: انجام ۱۵ کیلومتر روکش آسفالت در راه‌های استان نیز با موفقیت انجام شده که تاثیر زیادی در ایمن‌تر کردن راه‌ها داشته است.

وی تاکید کرد: اجرای ۶۰ هزار متر مربع لکه‌گیری راه‌های اصلی و جمع‌آوری تابلوهاب معیوب در سطح جاده‌ها و بزرگراه‌های استان نیز از جمله اقدامات ارزشمند مدیریت راه‌های استان است.