کتب طب ایرانی در میان پزشکان کشور مهجور مانده است/اصلاح روش زندگی مبنای طب ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه طب سنتی از صبح تا پیش از ظهر سه شنبه با حضور دکتر باقر مینایی از اعضای هیئت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار شد.

مینایی در این کارگاه گفت: 100 تا 150 سال پیش اجداد ما به واسطه طب سنتی در مان می شدند اما وقتی میرزا آقا خان نوری از وزرای دربار قاجار دارالفنون را بست، درب آموزش طب ایرانی هم بسته شد.

وی با اشاره به تاسیس دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 86 افزود: ورودی این دانشکده پزشکان عمومی هستند که به یادگیری طب ایرانی می پردازند.

وی بر توسعه طب ایرانی در دانشکده های پزشکی کشور تاکید کرد و بیان دشت: طب ایرانی طب ارزان و قابل دسترس است و در این طب اگر درمان اتفاق نیفتد حداقل عوارضی برای بیمار ندارد.

مینایی طب ایرانی را دارای مکتب و پایه دانست و اظهار داشت: این طب متکی بر طبیعت است و طبیب در طب سنتی خادم طبیعت بوده و باید حکیم باشد که هم فلسفه می داند و هم طبابت.

وی با بیان اینکه بسیاری از کتب طب ایرانی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است، گفت: خارجی ها مدام به کتابهای طب ایرانی رجوع می کنند اما این کتب در میان پزشکان ایرانی مهجور مانده است.

این استاد دانشکده طب سنتی بر لزوم آشنایی پزشکان با طب سنتی تاکید کرد و اظهار داشت: طب سنتی به دلیل قابلیت درمان بسیاری از بیماریها با هزینه کم، قابیلت جهانی شدن را دارد.

وی اولویت اول طب سنتی را درمان با غذا عنوان کرد و گفت: نگاه کردن به غذا، آشنا کردن سیستم مغز به غذاست و نقش مهمی در سلامتی انسان دارد.

مینایی افزود: اگر درمان با غذا انجام نگرفت، درمان با غذای دارویی انجام شده و در مرحله بعدی داروی غذایی و در نهایت دارو تجویز می شود.

وی اصلاح روش زندگی را مهمترین عامل در صحت و تندرستی انسان و از مبانی طب سنتی دانست و تصریح کرد: در طب سنتی رعایت اصول انسانی واجب است.

مینایی بر ترویج اصلاح روش زندگی در کشور تاکید کرد و گفت: متاسفانه امروز همه چیز در تلویزیون بیان می شود به جز اصلاح روش زندگی جامعه.

این متخصص طب سنتی همچنین بیان داشت: در گذشته طبیعت حضور بیشتری بر سر سفره های ایرانی داشت اما اکنون هیچ خبری از طبیعت نیست و مواد مصنوعی جای آن را در سر سفره ها گرفته است.