به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی صبح سه‌شنبه در نشست کمیته مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان بوشهر اظهار داشت: ماشین‌ آلات و تجهیزات امدادی نقش بسیار مهمی در بهبود امدادرسانی و کمک دارند که باید با تقویت این بخش، شاهد عملکرد بهتری در زمان حوادث و سوانح باشیم.

وی در ادامه بر لزوم فعال کردن پارک‌های ترافیک شهری تاکید کرد و بیان داشت: راه‌اندازی مجتمع‌های خدماتی رفاهی در جاده‌های استان بوشهر نیز نقش مهمی در آرامش بخشیدن و استراحت رانندگان است و موجبات کاهش تصادفات را فراهم می‌کند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: اجرای مانورهای جاده‌ای در استان با تلاش دستگاه‌های اجرایی انجام شده و باید تجزیه و تحلیل‌های آماری و نقاط ضعف دستگاه‌ها توسط پلیس راه، راه و شهرسازی، مدیریت بحران و پزشکی قانونی و پایانه‌ها انجام شود تا به نتیجه مطلوب برسند.

لزوم همکاری شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه ایمنی

وی افزود: با وجود آموزشهای مناسب و قابل قبولی که برای موتورسیکلت‌سواران انجام گرفته، هنوز نیز آمار بالایی از تصادفات مربوط به موتورسیکلت‌ها نداریم که باید چاره‌ای اندیشیده شود.

رستمی با بیان اینکه روشنایی جاده‌های استان بوشهر کم است، گفت: باید بررسی نقاط ضعف توسط پلیس راه، راه و شهرسازی، مدیریت بحران و پزشکی قانونی و پایانه‌ها انجام شود تا وضعیت فعلی به نتیجه مطلوب برسد.

وی بر لزوم همکاری شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه ایمنی تاکید کرد و افزود: مالکان وسایل نقلیه موظف هستند که خودروهای خود را بیمه کنند و شرکت‌های بیمه نیز باید موظف شوند که درصدی از درآمد خود را در فرهنگ‌سازی و آموزش‌های رانندگی هزینه کنند.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اضافه کرد: چند مانور در سطح جاده‌ها برگزار شده که باید مستندسازی مانورهای جاده‌ای توسط دستگاه‌های ذیربط انجام شود و نقاط ضعف و کاستی‌های موجود رفع شوند.

ایجاد مدرسه تخصصی ترافیک در استان بوشهر

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری بوشهر نیز از ایجاد مدرسه تخصصی ترافیک در استان بوشهر خبر داد و افزود: ایجاد این مدرسه تخصصی در واقع یک کار زیرساختی است و سبب می‌شود که بچه‌ها از کودکی با فرهنگ صحیح رانندگی آشنا شوند.

کاظم مرادی بیان کرد: این مهم در برازجان انجام شده و به زودی در تمام شهرستان‌های استان بوشهر انجام می‌شود که امیدواریم اعتبارات لازم به این امر تخصیص یابد تا شاهد فرهنگ‌سازی در بین آینده‌سازان کشور باشیم.

وی گفت: همکاری همه دستگاه‌ها در فرهنگ‌سازی در موضوع ترافیک امر بسیار مهمی است و انتظار داریم مدیران در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.

مرادی اظهار داشت: برگزاری مانورهای صفر جاده‌ای در استان بوشهر با هماهنگی و تلاش معاون عمرانی استاندار در نیمه دوم سال گذشته و سه ماهه نخست امسال با موفقیت اجرایی شده است.

شهرداری‌های استان بوشهر سیستم آتش‌نشانی ضعیفی دارند

سرپرست اداره کل مدیریت بحران استانداری بوشهرافزود: شناسایی نقاط ضعف دستگاه‌ها و تلاش برای رفع نقاط ضعف از اولویت‌های اساسی در ابن مانورها بوده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از علت‌های مهم عدم حضور به‌موقع دستگاه‌ها در صحنه حوادث و تصادفات نبود سیستم اطلاعاتی جامع و کامل است.

مرادی تصریح کرد: بیشتر شهرداری‌های استان سیستم آتش‌نشانی ضعیفی دارند و ماشین‌آلات و تجهیزات آنها فرسوده است که نیاز به تعویض و بازسازی دارند و باید در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها اعتبار خاصی به این مهم تخصیص یابد.

وی تاکید کرد: آموزش عوامل انسانی آتش‌نشانی امر لازمی است که در شهرستان‌ها اقدامی انجام نشده ولی در مرکز استان اقدامات خوب و قابل قبولی انجام گرفته است.