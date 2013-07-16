تهیه اطلس مبلمان شهری کرج

حسین صدرایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همکاری و همدلی رمز موفقیت مجموعه های موفق در جهان است. طرح جامع مبلمان شهری در کرج گامی موثر در توسعه فضای شهری است که با مسئولیت پذیری تک تک کارکنان در این حوزه می توان به آن جامه عمل پوشاند.

صدرایی در ادامه با اشاره به این مطلب افزود: با تهیه و تدوین اطلس مبلمان شهری در سطح کرج می توان خدمات ارزنده ای به همشهریان ارائه کرد.

وی گفت: برای تهیه این اطلس از امروز یعنی 25 تیر ماه یک تیم شروع به عکسبرداری از بلوارها، تابلوهای تبلیغاتی و... در سطح شهر کرده اند.

وی در جمع کارکنان این سازمان با بیان این مطلب افزود: عملکرد نادرست مسئولین می تواند آسیب جدی به شهروندان وارد کند، همچنین با قدرشناس بودن از همدیگر و با گوش دادن به انتقادات صادقانه می توان راه گشای مسیرهای خوب بود.

صدرایی در ادامه گفت: با دریافت گزارشات روزانه کارکنان تا حدود زیادی می توان از عادات اشتباه آنان نسبت به شهروندان جلوگیری کرد.

وی در پایان افزود: یک مدیر تا آخرین روز مدیریت خود باید وظیفه شناس و مسولیت پذیر باشد.