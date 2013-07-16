به گزارش خبرگزاری مهر، به همت کمیته دانشجویی انجمن علوم سیاسی ایران و همکاری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشست «روندها و آینده تحولات در مصر» برگزار می شود.

سخنرانان این نشست مجتبی فردوسی پور رئیس اداره خاورمیانه عربی وزارت امور خارجه، دکتر جهانبخش ایزدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی فرمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و حمیدرضا اکبری، دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی هستند.

این نشست چهارشنبه 26 تیرماه از ساعت 16 تا 18 در بلوار کشاورز، خیابان نادری، سالن همایش‌های پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می شود.