کشف 352 کارت پایان خدمت جعلی/ 5 باند صدور کارت های تقلبی منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار سيد حميد صدرالسادات در این باره اظهار داشت:با هوشمند سازي کارت هاي قديمي معافيت و پايان خدمت ، امکان جعل کارت هاي الکترونيکي خدمت وظيفه عمومي وجود ندارد. با همت بازرسان سازمان وظيفه عمومي، سال گذشته 5 باند که از طريق دسيسه و تقلب در جعل کارت نقش داشتند، شناسايي که در اين راستا 10 نفر نيز دستگير و 352 کارت جعلي باطل شدند.

به گفته وی، آمار کشف دسيسه و تقلب در طول سال گذشته ، با توجه به حجم بالاي درخواست هاي مشمولان، بسيار ناچيز بود.

صدرالسادات تصريح کرد: همچنين به منظور کاهش سوء استفاده هاي احتمالي در فرآيند رسيدگي به معافيت پزشکي ، اقدامات موثري را در دستور کار خود قرار داده ايم که برخي از آنها در استان تهران در حال اجرا است.

وي استفاده از بيمارستان هاي نيروهاي مسلح براي معاينات تخصصي و برقراري ارتباط سيستمي در تبادل اطلاعات و مکاتبات با بيمارستان هاي ياد شده را يکي از اقدامات صورت گرفته عنوان داشت و افزود: نتايج معاينات پزشکي بيمارستان ها نيز، از طريق پيک و يا نماينده تعيين شده وظيفه عمومي تحويل وظيفه عمومي استان داده مي شود که البته اين شيوه در حال حاضر در استان تهران در حال اجرا است و انشاءا.... در آينده نزديک در ساير استان ها نيز اجرا خواهد شد.

رئيس سازمان وظيفه عمومي با اشاره به اهميت معاينات اوليه پزشکي مشمولان تصريح کرد: تعیین 1500 نفر پزشک نظامي به عنوان پزشک، گام مهمي برای بهبود وضعيت معاينه اوليه مشمولان و کاهش دسيسه و تقلب است.

و ي يادآور شد: براي پيشبرد اهداف فوق ، اقدامات لازم براي دريافت اطلاعات اوليه مربوط به سلامت دانش آموزان از طريق وزارت بهداشت صورت گرفته است.

اين مقام مسئول تاکيد کرد: مشمولان براي اطلاع از آخرين اخبار مربوط به قوانين و مقررات خدمت وظيفه عمومي صرفا به پايگاه اطلاع رساني سازمان وظيفه عمومي در سايت پليس به نشانيwww.police.ir مراجعه و يا با تلفن گويا به شماره 09680 تماس حاصل و از اعتماد به افراد سود جو در اين زمينه خودداري کنند.