4 ورزشکار درگزی در رقابت های آسیایی نوجوانان چین حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی گفت: رقابت های فوتسال و والیبال ویژه کارمندان آستان قدس رضوی با عنوان جام شهدای حرم رضوی در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

جمشید مهریار گفت: همزمان با گذشت 20 سال از سانحه انفجار بمب در حرم مطهر حضرت رضا(ع) و شهادت تعدادی از زائران، بیستمین مرحله رقابت های فوتسال جام شهدای حرم رضوی از ابتدای ماه مبارک رمضان در مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی در حال برگزاری است.

وی گفت: رقابت های والیبال جام شهدای حریم رضوی نیز برای 12 سال متمادی در شب های ماه مبارک رمضان به صورت همزمان در سالن های شماره 1، 2 و 3 مجموعه ورزشی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

حضور 4 ورزشکار درگزی در رقابت های آسیایی نوجوانان چین

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان درگز از حضور 3 ورزشکار و یک مربی از این شهرستان در بازی های آسیایی نوجوانان چین خبر داد.

علی لطفی گنابادی گفت: مهدی رستمی و مهدی اسماعیل زاده پرتابگران ماده های پرتاب وزنه و دیسک تیم ملی به همراه

حمید ابراهیم نژاد به عنوان مربی در رقابت های آسیایی نوجوانان که 27 مردادماه تا 2 شهریورماه در شهر نانجینگ چین برگزار می شود، حضور خواهند داشت.

وی در ادامه به حضور حسین شجیع فوتبالیست نوجوان شهرستان درگز در اردوی تیم ملی فوتبال نوجوانان کشور که روزهای 23 تا 27 تیرماه در تهران برگزار می شود، اشاره کرد.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان درگز افزود: این ورزشکار نوجوان درگزی با درخشش در اردوهای تیم ملی شانس حضور در جمع 18 نفر اعزامی به بازی های آسیایی چین را دارد.

93 جودوکار در دومین شب مسابقات جام رمضان با هم به رقابت پرداختند

مسوول کمیته مسابقات هیات جودو و کوراش خراسان رضوی گفت: دومین شب رقابت های جودو جام رمضان با حضور 93 جودوکار در مشهد برگزار شد.

محمدکاظم نجات اظهار داشت: رقابت های جودو جام رمضان شب گذشته 24 تیرماه با برگزاری مسابقات اوزان 46، 50 و 55 کیلوگرم در سالن جودو مجموعه ورزشی مرحوم جعفریان مشهد پیگیری شد که با شرکت 93 جودوکار استان همراه بود.

وی با اشاره به حضور تیم چناران به عنوان تنها تیم شهرستانی رقابت های شب گذشته، افزود: جودوکاران تیم های باشگاه های کارگران، امام هادی(ع)، قدس، مدرسه جودو، شهید شریفی منش، جوانان اسلامی، شهید چمران، پایگاه قهرمانی استان، پایگاه استعدادیابی شهید بابانظر گلشهر و آینده داران پارس از شهرستان مشهد نیز در رقابت های جام رمضان شرکت کردند.

سرپرست مسابقات جودو جام رمضان خراسان رضوی ادامه داد: در پایان مسابقات دیشب سعید رضازاده از شهرستان چناران و علی قلی پور از باشگاه آینده داران به دیدار فینال وزن 46 کیلوگرم این رقابت ها راه یافتند، حسن مسلمی دیگر جودوکار این شهرستان به همراه علی رضوانی از باشگاه آینده داران پارس مشترکا سوم شدند.

رقابت های فوتسال، والیبال و بسکتبال جام رمضان در تربت جام برگزار می شود

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تربت جام گفت: رقابت های فوتسال، والیبال و بسکتبال جام رمضان در سالن های ورزشی شهرستان برگزار می شود.

مجید گوهری با اشاره به برگزاری مسابقات فوتسال در ایام ماه مبارک رمضان با شرکت 29 تیم در سالن وحدت شهرستان تربت جام، اظهار داشت: این رقابت ها با حضور بیش از 40 تیم به صورت جداگانه در شهرهای صالح آباد و نصرآباد در حال برگزاری است.

وی افزود: رقابت های والیبال جام رمضان نیز با حضور 8 تیم هر شب بعد از افطار در سالن شهید عظیمی شهر تربت جام برگزار خواهد شد.

راه اندازی لیگ اسکیت نونهالان خراسان رضوی

رییس هیات اسکیت خراسان رضوی از راه اندازی لیگ اسکیت نونهالان استان خبر داد.

مصطفی فخریان با اشاره به این مطلب اظهار داشت: در سال های اخیر با توجه به اهمیت بحث توجه به استعدادهای ورزشی در سنین پایه، تلاش زیادی را در جهت کشف این استعدادها انجام داداه ایم.

وی افزود: با توجه به فعالیت های انجام گرفته در این بخش خوشبختانه در حال حاضر اسکیت بازان بسیار خوبی را در سنین نونهال و نوجوان در سطح استان داریم که قطعا آینده روشنی را برای اسکیت خراسان رضوی رقم خواهند زد.

رییس هیات اسکیت خراسان رضوی ادامه داد: در راستای این اقدامات اولین دوره لیگ اسکیت نونهالان استان خراسان رضوی پس از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

رقابت های مختلف ورزشی جام رمضان در سرخس برگزار می شود

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرخس از برگزاری مسابقات رشته های مختلف ورزشی در ماه مبارک رمضان در این شهرستان خبر داد.

رضا محمدیان گفت: به مناسبت فرارسیدن ماه ضیافت الهی مسابقات والیبال جام رمضان از امشب 24 تیرماه با شرکت 10 تیم در مجموعه ورزشی شهید دهقان زاده شهرستان سرخس آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان در این شهرستان، افزود: این رقابت ها از اولین شب ماه مبارک رمضان با شرکت 28 تیم در سالن شهید دامون مجموعه ورزشی 22 بهمن سرخس آغاز شده است و تا پایان این ماه ادامه خواهد داشت.

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان سرخس به برگزاری رقابت های دو و میدانی بانوان و آقایان در این شهرستان اشاره و خاطر نشان کرد: برنامه ریزی ها برای برگزاری مسابقات کشتی آزاد و باچوخه جام رمضان توسط هیات های مربوطه در حال انجام است.