به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث صالحی‌نیا پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سازمان ثبت احوال از سال 1388 تاکنون با برنامه مدون سالانه اهداف خود را پیش می‌برد و امسال هم سه ماموریت و 9 هدف کلان در دستور کار خود داریم؛ در سال 92 هم 16 هدف کیفی، 88 برنامه و 267 فعالیت برای ثبت و احوال تعریف شده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر تصریح کرد: تاکنون 96 درصد اسناد در استان بوشهر آرشیو الکترونیکی شده‌اند و باید تا شهریور ما تمامی اسناد به صورت الکترونیکی آرشیو شوند و در کشور هم میزان آرشیوی اسناد بالای 90 درصد می‌باشد.

صالحی‌نیا گفت: در حال حاضر به تمامی ادارات ثبت احوال در سراسر کشور مقدمات لازم برای صدور شناسنامه کشوری ابلاغ شده است و بسیاری از ادارات خدمات لازم را دارند ارائه می‌کنند و اکنون اگر هر شخصی که محت تنظیم شناسنامه‌اش با آن اداره‌ای که مراجعه می‌کند مطابقت نداشته باشد هم می‌تواند از خدمات آن اداره استفاده نماید.

وی بیان کرد: در حال حاضر تمامی اسناد بلاتکلیف در استان بوشهر ساماندهی شده‌اند و اکنون هیچ سند بلاتکلیف در استان وجود ندارد.

راه‌اندازی 10 دفتر پیشخوان دولت در استان بوشهر

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر عنوان کرد: به زودی راه‌اندازی 10 دفتر پیشخوان دولت برای امسال در دستور کار خود قرار دادیم که چهار دفتر آن در بوشهر، یک در عالیشهر، یک چغادک، دو دفتر در برازجان، یک در دالکی و یکی در وحدتیه در دست احداث داریم و در حال حاضر هم دو دفتر یکی از بوشهر و دیگری در برازجان داریم که هنوز فعال نیستند.

وی یادآور شد: همچنین راه‌اندازی هشت دفتر ICT روستایی هم در تلاش هستیم که در روستاهای پرجمعیت استان بوشهر راه‌اندازی کنیم که مقدمات ثبت نام و هماهنگی با اداره پست انجام شده است.

صالحی‌نیا اظهار کرد: در راستای استمرار تامین زیرساخت کارت هوشمند ملی از قبل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری برای فرمانداران و بخشداران این کارت هوشمند صادر و تحویل داده شد و در امر انتخابات عملیاتی شد.

وی در ادامه افزود: بنا داریم امسال هم کارت ملی هوشمند برای ایثارگران استان بوشهر صادر کنیم و منتظر دستور سازمان برای شروع هستیم.

نماندگی ثبت احوال بخش ریز به زودی راه‌اندازی می شود

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر خاطرنشان کرد: به زودی نماندگی ثبت احوال بخش ریز هم راه‌اندازی خواهد شد و مجوز پست سازمانی تصویب شده و تنها برای افتتاح منتظر دریافت مُهر هستیم.

کیومرث صالحی‌نیا اذعان کرد: همچنین در دستور کار خود مرمت ساختمان‌های ادارات و بازمهندسی محل‌های ارائه خدمت و احداث ساختمان ادارات فاقد ساختمان در سطح استان داریم و تنها منتظر تامین اعتبار لازم هستیم.