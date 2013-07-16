برخورد جدی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ساوجبلاغ

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید برجلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار داشت: بر اساس تصمیم ستاد طرح توسعه بخش كشاورزی، مدیریت جهاد كشاورزی و شهرداری ها موظف شده اند، به منظور جلوگیری از تبدیل و تغییر كاربری اراضی كشاورزی باغی - زراعی سطح شهرها و روستاها تدابیر و اقدام مؤثر را به عمل آورند.

وی افزود : تمامی دستگاه های اجرایی، نظارتی و قضایی باید با جدیت تمام در این موضوع ورود داشته باشند و با متخلفان برخورد های قانونی صورت گیرد.

فرماندار ساوجبلاغ با تاکید بر این که رسانه های گروهی نیز باید نقش رسانه ای خود را در خصوص این امر مهم ایفا کنند، اظهار داشت: این موضوع باید برای افزایش آگاهی ها و اطلاعات مردم استان در خصوص اینکه قبل از خرید ملک با مبادی قانونی مشورت کرده و فریب واسطه ها ودلال های زمین را نخورند تشریح شود.

حدادی با بیان اینکه زمین کشاورزی مناسب ساخت وساز نیست، گفت: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان که حیطه وظایف آنان به این امر مرتبط است موظف هستند به صورت منظم و جدی این امر را پیگیری کنند.