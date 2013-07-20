درختان 200 ساله کلاک در معرض خشکی/17 روز تشنگی سهم درختان

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها باغ داران ساده و قانع بخشی از کرج که سالها به همان حق آبه کم خود قانع بودند، از اتفاقات ناخوشایند پیش آمده برای درختان دست نشانده شان، داد شکایت سر داده اند و می گویند رد منطقه کلاک و سرحدآباد با قطع شدن حق آبه باغداران ده ها هراز کیلومتر مربع باغ با درختانی با عمر چند صد ساله رو به نابودی است و باید سریع تر چاره ای اندیشید.



در این زمینه حسین کرمعلی یکی از باغداران کلاک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر در منطقه کلاک باغاتی به طول 10 کیلومتر با قدمت 200 ساله وجود دارد که به دلیل بی توجهی مسئولان سازمان آب، این درختان در آستانه خشک شدن هستند.



وی افزود: طبق اسناد، تمامی باغهای سرحدآباد حق آبه ای از رودخانه کرج دارند که هم اکنون از سوی سازمان آب، حق آبه کشاورزان این منطقه از رودخانه کرج قطع شده و درختان با آب فاضلاب آبیاری می شوند.



این باغدار با اشاره به اینکه در حال حاضر شرکت خصوصی در حال تعریض پل کرج است، ادامه داد: از سوی این شرکت نیز بارها مسیر نهر تغییر یافته و این اقدام باعث هدر رفتن آب شده است.



سازمان آب در اختصاص حق آبه باغداران کارشکنی کرده است



کرمعلی ادامه داد: با این اقدام شرکت مذکور، آب ورودی به باغها قطع و وصل شده و با تغییر در گردش آب در باغات، درختان دچار خسارت جدی و شدیدی شده اند.



وی با اشاره به اینکه این اقدام باعث افزایش لطمه باغات و درختان می شود، گفت: در این میان عده ای از باغداران سودجو نیز با سرقت آب، سعی در سیراب کردن باغات خود دارند و این مهم نیز مشکلاتی را بین باغداران به وجود آورده است.

باغدار منطقه کلاک اظهار داشت: برغم کارشکنی های سازمان آب در زمینه قطع حق آبه باغداران، اما هم اکنون سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج با خرید آب، میزان آب مورد نیاز باغهای این منطقه را تامین می کند.



سیراب کردن باغات کلاک با آب فاضلاب، سلامت تولیدات را تهدید می کند



وی ادامه داد: در واقع 2 سال است که از سوی سازمان پارکها، هزینه آب بهای کانالهای باغ عقیق، کمالی، خیابان برق و ویلای جنوبی پرداخت و به باغداران ارائه می کند، این درحالی است که سازمان آب، آب موجود را جیره بندی کرده و پس از هر 5 و 6 روز آن را قطع می کند که این اقدام باعث خشک شدن باغات شده است.



کرمعلی متذکر شد: در بخش دیگری آب فاضلابی که به باغات ریخته می شود، علاوه بر آسیب رساندن به درختان، سلامت محصولات را تهدید می کند چون درختان با آب فاضلاب سازگاری ندارند.



این باغدار گفت: طبق شنیده ها، قرار است که با قطع سهمیه و حق آبه باغداران کلاک، این میزان آب به دریاچه چیتگر انتقال یابد، نمی دانم مسئولان به چه قیمتی این کار را انجام می دهند؟ تامین آب دریاچه مهم تر است یا حفظ باغات و فضای سبز شهر؟



وی در بخش دیگری افزود: همچنین سازمان آب اعلام کرده است که به دلیل سنتی بودن نهر در این منطقه، سازمان به صورت قانونی نمی تواند آب بفروشد که در این زمینه ولیعهدی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کرج نیز قول داد که با اختصاص 300 میلیون تومان بودجه، مشکل سنتی بودن نهر نیز حل شود اما تاکنون این مسئول مربوطه به این قول جامه عمل نپوشانده است.



باغات سرحدآباد 17 روز است که آبیاری نشده اند



همچنین در این زمینه یکی از باغداران منطقه سرحدآباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل قطع آب رودخانه، حدود 17 روز است که باغات سرحدآباد آبیاری نشده اند.



حیدر آقایی ادامه داد: به دلیل نبود آب، چند روزی است که با لودر از کانال آب را به باغ انتقال می دهیم.



وی اعلام کرد: مسئولان آب این رودخانه را به تهران فروخته اند این درحالیست که باغات ما هم اکنون در آستانه خشک شدن هستند.

این باغدار افزود: مسئولان باید فکری اساسی برای رفع این مشکل باغداران در منطقه سرحدآباد کنند چرا که در صورت عدم توجه، بحرانی در حوزه فضای سبز شهر به وجود می آید.



فضای سبز سرحدآباد، فیلترهوای سالم کرج روبه نابودی است



مجید بهروزی از دیگر باغداران سرحدآباد به مهر گفت: در حال حاضر درختانی با قدمت 100 سال در منطقه سرحدآباد که به عنوان فیلتر هوای سالم کرج مطرح است، وجود دارد اما به دلیل بی توجهی مسئولان در حال خشک شدن هستند.



وی افزود: در واقع به دلیل کمبود آب برای آبیاری، باغات کهنسال این منطقه که جز میراث فرهنگی هستند، در حال خشک شدن و خسارت دیدن هستند.



این باغدار با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل بارها به امور آب منطقه مراجعه کرده ایم، عنوان کرد: متاسفانه مسئولان امروز و فردا می کنند و خشک شدن درختان برای آنها اهمیتی ندارد.



در آینده درختان کهنسال جای خود را به ساختمانهای بلندمرتبه می دهند



بهروزی ادامه داد: هم اکنون اکثر درختان این منطقه حدود یک ماه است که آبیاری نشده اند که اگر این اوضاع به همین منوال ادامه یابد، به طور قطع بحرانی اساسی شهر را تهدید خواهد کرد.



این فعال کشاورزی و فضای سبز گفت: در آینده دیگر نمی توان این درختان کهنسال را احیا کرد و باید یک نسل طول بکشد تا از دوباره این منطقه به حالت فعلی و باغشهری برگردد.



وی با تاکید بر کنترل ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه اعلام کرد: نباید مسئولان بگذارند که فضای سبز با تغییر کاربری به ساخت و ساز و ساختمانهای بلندمرتبه تبدیل شود.

احمدعلی قربانیان معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای البرز در خصوص بروز این مشکل با بیان اینکه این مشکل مربوط به آب منطقه ای تهران است، اظهار داشت: هنوز با گذشت مدتها این موضوع به اب منطقه ای البرز واگذار نشده است.

وی افزود: تصمیم گیری در خصوص تخصیص یا قطع حق آبه نیز در اختیار آب منطقه ای تهران است.

قربانیان تاکید کرد: تا واگذاری کامل امور به آب منطقه ای البرز بروز چنین مشکلاتی ادامه دارد و باید سریع تر اختیاراتی این چنین به آب منطقه ای البرز واگذار شود.