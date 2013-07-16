اعزام 115 مبلغ دینی به مساجد پاکدشت/ ماه رمضان فرصتی برای تأمل و تدبر در قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی براری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران بر لزوم بهره مندی از فرصت تبلیغی ایام ماه مبارک رمضان در توسعه فرهنگ و معارف اسلامی تأکید کرد و با اشاره به فضایل ماه مبارک رمضان افزود: مسئولیت روحانیان در ماه مبارک رمضان مضاعف و سنگین تر از سایر اقشار جامعه است چراکه علاوه بر برنامه های شخصی برای تزکیه نفس برای تزکیه جامعه نیز وظیفه ای سنگین به دوش می کشند.

توسعه برنامه های فرهنگی مساجد در گرو حضور روحانیون است

وی به بیان نقش فرهنگی و تربیتی منابر و مجالس دینی بر شناسایی مشکلات و چالشهای جامعه و تبیین راهکارهای لازم در این مجالس تأکید کرد و بیان داشت: حضور فعال روحانیون در مساجد بسیار مهم است و توسعه برنامه های فرهنگی مساجد در گرو حضور فعال و محوریت روحانیون در مساجد است که در ساماندهی هیئت امنای مساجد این موضوع مورد نظر قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام براری ادامه داد: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای به دست آوردن كمال و معنویت است كه می توان در آن به تقرب رسید و حقایق را آنگونه كه هست نظاره كرد.

ماه رمضان بهترین فرصت برای تأمل و تدبر در قرآن کریم

وی با اشاره به حدیثی از ائمه معصومین(ع) که هرچیز بهاری دارد و بهار قرآن ماه رمضان است، عنوان کرد: این ایام مبارک بهترین فرصت برای تأمل و تدبر در قرآن کریم این کتاب نورانی است تا بتوانیم با بهره جستن از آن برنامه و روش زندگانی خود را در راستای خواست خدواند متعال به کار گیریم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پاکدشت در ادامه از اعزام 115 مبلغ و مبلغه در ماه مبارک رمضان به مساجد و حسینیه های این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: به منظور استفاده بهتر شهروندان از فضیلتهای ماه مبارک رمضان 18 مبلغه و 35 مبلغ اعزامی از حوزه علمیه قم و دیگر شهرستانها و 62 مبلغ از روحانیون مستقر، بومی و طرح هجرت برایامور تبلیغی ویژه ماه مبارک رمضان در مساجد و حسینیه های شهرستان پاکدشت مستقر شده اند.

وی تصریح کرد: این ماه علاوه بر اینکه ماه نزول قرآن و ماه هدایت بشر است، ماه استغفار و آرامش روحی و معنوی بشر محسوب می شود و در این ماه است که زنگار از دل برداشته و قلب انسان سرشار نورانیت می شود و دیگر جایی برای حضور شیطان باقی نمی گذارد، بنابراین این ماه بهترین فرصت برای بهره گیری از قرآن و ارزشهای قرآنی است .