درگیری لفظی طلایی و دانشجو/ چالشهای افزایش سهام بانک شهر در شورا

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه شهرداری تهران در بانک شهر و واریز سهم آورده نقد شهرداری به مبلغ 25 میلیارد و 600 میلیون تومان انتقاد کرده و خواستار حسابرسی شورا در خصوص سهم شهرداری در این بانک شدند.

رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه برای حفظ سهم شهرداری در بانک شهر باید 40 میلیارد تومان پرداخت شود که 25 میلیارد و 600 میلیون تومان توسط شهرداری و مابقی از سود سهام شهرداری در بانک پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: این افزایش احتمالا نیاز به مجوز قانونی ما ندارد اما ما درخواست کردیم اگر قرار است این افزایش سرمایه از اعتبارات شهرداری باشد در شورا به تصویب برسد.

در ادامه این جلسه حمزه شکیب رئیس کمیسیون عمران شورا با تاکید بر شفاف سازی سهم شهرداری در بانک شهر گفت: شهرداری نباید این افزایش سرمایه را از بودجه اش هزینه کند بلکه باید خود بانک سودآور باشد.

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه 14 میلیاردی که از آن به عنوان سود نام برده می شود متعلق به چند سال است، تصریح کرد: اگر این سود متعلق به دو سال مالی باشد کمتر از 15 درصد شهرداری سود می برد که با حساب و کتاب ساده مشخص می شود سهم شهرداری از سپرده گذاری یک فرد معمولی در بانک کمتر است .

حسین پورزرندی معاون مالی اداری شهردار تهران با بیان اینکه بانک شهر از اسفند 89 کلید خورده و این سود متعلق به سال 89 و 90 این بانک است، گفت: هنوز سود سال 91 بانک محاسبه نشده و مجمع عمومی آن 31 تیرماه برای مشخص کردن سود بانک شهر در سال 91 تشکیل می شود.

حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه چرا این سود باید از حساب شهرداری برداشته شود، گفت: چرا ما باید از تعهدات مردم برای بانکی هزینه کنیم که سود آن را مردم تهران نمی برند. سود این بانک کجا رفته؟ سود شرکت جهان که متعلق به بانک شهر است در کجا هزینه می شود؟ باید در افزایش سرمایه از همین منابع استفاده شود.

حمزه شکیب نیز در ادامه سخنان بیادی گفت: متاسفانه در خصوص منابع مالی شرکت جهان شفاف سازی نشده، این شرکت بسیاری از فعالیت های شهرداری تهران را کارگزاری می کند. آقایان توضیح دهند سودهای میلیاردی این شرکت در کجا هزینه می شود. بیایند به شورا توضیح دهند پول ها کجا رفته، سودش نیز کجا رفته. متاسفانه ما تاکنون نتوانسته ایم در خصوص گزارشات مالی شرکت جهان در شورا گزارشاتی را داشته باشیم.

پورزرندی در این رابطه توضیح داد: سود شرکت جهان برای شهرداری نمی آید این شرکت متعلق به بانک شهر است من حتی عضو هیات مدیره بانک شهر نیستم.

بیادی در میانه سخنان پورزرندی گفت: بانکی که نتواند افزایش سرمایه بدهد به چه درد می خورد.

دانشجو نیز در این رابطه با بیان اینکه چرا سرمایه گذار از سپرده گذار کمتر سود می گیرد، گفت: ما آمده ایم یک شرکت جهان راه انداخته ایم که کلی از پروژه های شهرداری تهران در این شرکت کارگزاری می شود اما تنها 10 درصدش سودش مال شهرداری تهران است و 90 درصد سود آن را سایر کلانشهرها می برند. این با حساب و کتاب و عقل و منطق جور در نمی آید.

وی ادامه داد: بعضی از کارگزاران حقیقی این شرکت دهها میلیارد سود به جیب زده اند و گردنشان کلفت شده، حالا این شرکت 25 میلیارد ندارد برای افزایش سرمایه بانک شهر بدهد؟

نماینده بانک شهر که در شورا حاضر بود، گفت: شهرداری تهران تنها سهام 10 درصد بانک شهر را دارد و به همان میزان نیز سود می برد. همچنین شهرداری تهران هم کنترلی بر شرکت جهان ندارد.

پورزرندی با اشاره به تاریخچه شکل گیری بانک شهر گفت: برای ایجاد این بانک از سال 82 تلاش های بسیاری شد تا آنکه در سال 88 شکل گرفت و در سال 89 از موسسه به بانک تبدیل شد. این بانک یک بانک نوپاست که در این فاصله نیز در مقایسه با رقیبانش سود خوبی نیز کرده است.

نیلی نماینده بانک شهر در شورا نیز با بیان اینکه بانک شهر را کلانشهرها تاسیس کرده اند و قرار نیست از آن انتفاعی ببرند، گفت: این بانک برای حمایت از پروژه های شهری است.

دانشجو با اعتراض به این سخنان گفت: مگر می شود با پول شهرداری فعالیتی انجام شود و انتفاعی به شهر نرسد. باید مشخص شود سود شهرداری تهران چه قدر بوده. نمی شود که شهرداری تهران هزینه کند سایر کلانشهرها منفعت ببرند، سود این بانک باید به صورتی بود که افزایش سرمایه خود را جواب می داد.

در ادامه رسول خادم با بیان اینکه بانک شهر به این منظور تشکیل شد که پروژه های کلان شهرداری را کمک کند، گفت: ما از شهرداری خواسته بودیم در جریان دقیق تر حساب و کتاب های شرکت جهان و بانک شهر قرار بگیریم اما این اتفاق نیفتاد حالا که گذر پوست به دباغ خانه افتاده و پیشنهاد می کنیم شورا میزان اعتباری که شهرداری در این بانک دارد را حسابرسی کند که چه کرده.

وی تاکید کرد: این حسابرسی توسط حسابرسان شورا باشد و جدای از حسابرسی هایی که توسط خود بانک انجام می شود.

تقوی نماینده حقوقی شهرداری در شورا نیز با بیان اینکه در اجلاس شهرداران کلانشهرها در مشهد شهرداری های سایر کلانشهرها علاقه داشتند که سهم شهرداری تهران را خریداری کنند، گفت: تصویب این بودجه آنقدر به تاخیر نیفتد که سهم شهرداری در بانک شهر به خطر بیفتد.

چمران نیز از اعضای شورا خواست سریعتر در این رابطه اقدام کنند.

بیادی با گلایه از این نوع سخنان گفت همه کارهای ما دقیقه نودی است اما باید تکلیف بسیاری از موارد مشخص شود اگر شرکت جهان مال شهرداری تهران نیست چرا زمانی که بحث سکه فروشی این شرکت مطرح بود شهرداری و شورا جوابش را داد.

شکیب نیز با انتقاد از اینکه مگر می شود بانکی که از اعتبارات شهر تهران استفاده می کند به دنبال انتفاع نباشد، گفت: تمام پروژه های شرکت جهان از شهرداری تهران تغذیه می شود.

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورا نیز گفت: ما بالاخره قبول کرده ایم که بانک داشته باشیم، سود بانک نیز مشخص است و حالا نیاز به افزایش سرمایه دارد. بهتر است هر چه سریعتر در این خصوص تعیین تکلیف شود. آرزوی هر شهرداری است که بانک داشته باشد.

مرتضی طلایی نیز با اعتراض به سخنانی که در صحن شورا در خصوص بانک شهر و شرکت جهان مطرح شده، گفت: من نسبت به شیوه ورود به این مسئله اعتراض دارم. اگر سئوال داریم سئوالاتمان را مطرح کنیم اما این نوع صحبت کردن شانتاژ، جریان سازی و خبرسازی است که درست نیست در ماه رمضان چنین برخوردهایی در شورا انجام شود.

وی با گلایه از مطرح کردن این سخنان در صحن شورا گفت: این خبر الان در تمامی رسانه ها منتشر شده حتی رسانه های خارجی نیز در حال پرداختن به آن هستند ولی ما فکر نکردیم چه ناامنی فکری برای مشتریان بانک ایجاد کرده ایم.

طلایی پیشنهاد کرد: در ایام باقیمانده عمر شورای سوم این گونه مسائل مدیریت شود.

دانشجو در واکنش به سخنان طلایی گفت: ما تذکرات ایشان را آویزه گوشمان می کنیم و تلاش می کنیم به مسائل همان گونه نگاه کنیم که ایشان نگاه می کنند البته من چیز عجیبی نگفتم. ما گفتیم یک بار برای ایجاد بانک شهر 40 میلیارد هزینه شده و چرا باید هر سال برای افزایش سرمایه این بانک شورا از بودجه شهرداری هزینه کند این چه شانتاژی است آیا این یک شانتاژ است که شرکت جهان که همه کارهایش از شهرداری تهران شارژ می شود نتواند از محل سودش اعتبارات بانک شهر را بالا ببرد. تا کی قرار است شهرداری بانک شهر را پشتیبانی مالی کند، این یک سئوال ساده است گاهی نپرسیدن سئوال شانتاژ است.

طلایی در پاسخ به دانشجو گفت: شما فرمایشات خود را مرور کنید می گویید یک سری خورده اند، برده اند و گردن کلفت شده اند اینها را رسانه ها منعکس می کنند، اگر سند ندارید اخلاقی نیست که این سئوالات را مطرح کنید. اگر هم که مدرکی دارید و تاکنون نپرسیده اید کوتاهی کرده اید.

دانشجو به طلایی گفت: من 10 سال است معاون نظارت شورا هستم اگر یک درصد هم بهره هوشی داشته باشم می توانم 4 اسم در این رابطه ببرم، سند هم ارائه کنم. آقای چمران می گوید اسم نبر،

دانشجو ادامه داد: اسم ها را برده ام شما هم در جلسات علنی اسم ها را شنیده اید، اما چه اتفاقی افتاده است، من وامدار کسی نیستم.

طلایی نیز در واکنش به این سخنان گفت: من هر خلافی که مشاهده کردم گفته ام .

چمران در پایان با بیان اینکه این لایحه برای تحکیم جایگاه شهرداری در بانک شهر است، گفت: بهتر است حسابرسان شورا در این رابطه حسابرسی کنند و پیشنهاد کرد این لایحه به کمیسیون برنامه و بودجه بازگشت داده شود و پس از بررسی دوباره به صحن باز گردد.

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