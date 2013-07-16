شاخص پایین برخورداری روستاهای مراوه تپه ازآب شرب بهداشتی

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سطح برخورداری شهرستان نسبت به شاخص های استانی و کشوری پایین است و باید با اجرای طرحهای ویژه، تقویت شود.

وی با اشاره به پیگیری امور گازرسانی و آبرسانی روستاهای شهرستان مراوه تپه اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک به شاخص های مدنظر دست یابیم.

وی عنوان کرد: دستیابی به رشد قابل توجه در زمینه گاز و آب در سطح روستاهای منطقه از جمله کارهای با اولویت است که پیگیری می شود.

رجبی همچنین از کلنگ زنی یک طرح ورزشی در یکی روستای شهرستان مراوه تپه خبر داد.

شهرستان مروه تپه در شرق گلستان واقع شده است.