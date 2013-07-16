۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۵۷

رجبی مطرح کرد:

شاخص پایین برخورداری روستاهای مراوه تپه ازآب شرب بهداشتی

مراو تپه - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کلاله، مینودشت، مراوه تپه و گالیکش گفت: در بحث آب شرب بهداشتی سطح برخورداری رستاهای مراوه تپه پایین است.

عبدالکریم رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سطح برخورداری شهرستان نسبت به شاخص های استانی و کشوری پایین است و باید با اجرای طرحهای ویژه، تقویت شود.
 
وی با اشاره به پیگیری امور گازرسانی و آبرسانی روستاهای شهرستان مراوه تپه اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک به شاخص های مدنظر دست یابیم.
 
وی عنوان کرد: دستیابی به رشد قابل توجه در زمینه گاز و آب در سطح روستاهای منطقه از جمله کارهای با اولویت است که پیگیری می شود.
 
رجبی همچنین از کلنگ زنی یک طرح ورزشی در یکی روستای شهرستان مراوه تپه خبر داد.
 
شهرستان مروه تپه در شرق گلستان واقع شده است.
