17 مبلغ و مبلغه به نقاط مختلف شهرستان سرخه اعزام شدند

حجت الاسلام صادق بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اعزام 17 مبلغ و مبلغه ویژه ماه مبارک رمضان به نقاط مختلف شهرستان سرخه افزود: از این تعداد، هفت نفر اعزامی از شهرهای مقدس قم و مشهد و 9 نفر بومی هستند.

وی با بیان اینکه مبلغان اعزامی تا پایان ماه مبارک رمضان به مدت یک ماه وظیفه تبلیغ در مساجد شهری و روستایی شهرستان سرخه را برعهده دارند، تصریح کرد: اقامه نماز جماعت، پاسخگویی به سئوالات شرعی، آموزش احکام، ذکر ادعیه، برگزاری محفل انس با قرآن و مراسم شب از جمله وظایف این مبلغان است.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه اظهار داشت: يکي از رموز موفقيت مبلغان در طول تاريخ، اعتماد مردم به آنها به عنوان قشری کوشا و زحمت کش که در سنگر حساس تبلیغ آموزش مبانی دینی جهت بهره مند ساختن افراد از لذت های معنوی و ایجاد پل ارتباطی بین آنها و خدا بوده است.

بخشی يکي از ابزارهاي مهم و موثر مبلغان جهت رسیدن به اهداف خود را مسجد عنوان کرد و اظهار داشت: این امکان مقدس به جهت حضور قشرهای مختلف مردم در انتقال سنت و آداب های مذهبی به نسل جوان امروزی موثر است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر 10 مسجد در سطح شهر و هفت مسجد نیز در روستاهای شهرستان سرخه با برنامه های آموزشی، مذهبی و هنری فعال هستند.