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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۲۰

سلطان زاده خبر داد:

176پرونده تخلف سوخت در سیستان وبلوچستان تشکیل شد

176پرونده تخلف سوخت در سیستان وبلوچستان تشکیل شد

زاهدان- خبرگزاری مهر: معاون نظارت و توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: تعداد 176 پرونده تخلف در زمینه سوخت با ارزش ریالی بیش از سه میلیارد و 800 میلیون ریال در سه ماه نخست امسال تشکیل و برای صدور حکم به مراجع قانونی ارجاع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رفیع سلطانزاده در این رابطه گفت: میزان سوخت مربوط به این تعداد پرونده متخلف بیش از یک میلیون و 123 هزار لیتر است.

وی اظهار داشت: این تعدا تخلف با انجام 5 هزار و 146 بازرسی توسط بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسی اصناف شناسایی و به منظور صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی گفت: بازرسی های انجام شده از واحدهای سهمیه بگیر بخش بازرگانی  و واحد های خدماتی و عرضه کننده مواد سوختی از جمله خودرو های سواری برون شهری، آژانس های تلفنی، خشکشویی ها، قنادان، کارواش ها، بیل های مکانیکی، گرمابه داران، خبازی ها، واحد های تولیدی، فروشندگی های نفت سفید و خودرو های توزیع گاز مایع ابوده است.

سلطان زاده تاکید کرد: سهمیه بگیران بخش بازرگانی ماهانه باید اقدام به ثبت نام از طریق سامانه مربوطه کنند و بر همین اساس بازرسان اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت ضمن مراجعه و بازرسی از واحد های سهمیه بگیر اقدام به شناسایی و برخورد با متخلفان می کنند.

کد مطلب 2097888

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