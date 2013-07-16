اختصاص یک میلیارد تومان به دانشگاه فرهنگیان بوشهر/ لزوم سنددارشدن فضاهای آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند صبح سه‌شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان در استان بوشهر اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند در تامین نیروی انسانی مناسب برای آموزش و پرورش استان نقشی مهم ایفا کند.

وی خاطرنشان ساخت: با وجود اینکه 10 میلیارد ریال نیز توسط دانشگاه فرهنگیان مرکز به این دانشگاه در استان اختصاص یافته است،پنج میلیارد ریال برای پردیس دانشگاه فرهنگیان خواهران و پنج میلیارد ریال نیز برای پردیس دانشگاه فرهنگیان برادران تخصیص داده‌ایم.

استاندار بوشهر در ادامه خواستار تغییر نگاه‌ها به اموزش و پرورش شد و بیان داشت: باید از منظر زیربنایی و توسعه‌ای به اموزش و پرورش نگاه کنیم و با توجه به اینکه توسعه آموزش و پرورش به نفع همه جامعه است، باید در راستای تقویت هر چه بیشتر این نهاد تلاش کنیم.

لزوم سنددارشدن فضاهای آموزشی استان بوشهر

وی در ادامه حمایت از آموزش و پرورش را امری لازم و ضروری دانست و افزود: افزایش سطح کیفی تعلیم و تربیت باید مورد توجه مسئولان آموزش و پرورش قرار گیرد و مدیران سایر دستگاه‌ها نیز باید نسبت به رفع مشکلات این نهاد اهتمام ورزند.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم سنددار شدن فضاهای آموزشی استان خواستار تلاش بیشتر مسئولان آموزش و پرورش برای رفع این مشکل شد و خاطرنشان کرد: مسئولان آموزش و پرورش استان باید از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده برای رفع مشکلات موجود استفاده کنند و نباید وقت را هدر دهند.

حسنوند تصریح کرد: از مدیران راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و منابع طبیعی می‌خواهیم که همکاری لازم را با آموزش و پرورش داشته باشند و در سنددار کردن املاک دولتی آموزش و پرورش نهایت همکاری را داشته باشند.

تحصیل بیش از ۲ هزار دانشجو دانشگاه فرهنگیان بوشهر

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر نیز در این آئین اظهار داشت: سال گذشته 530 نفر در آموزش و پرورش استان بوشهر بازنشسته شدند و هر سال این اتفاق می‌افتد و باید برای جایگزین کردن نیروهای متعهد و متخصص اقدام کنیم که ایجاد دانشگاه فرهنگیان گامی ارزشمند در این راستاست.

خلیل رضایی بیان کرد: امسال 2 هزار و 250 دانشجو در 9 رشته تحصیلی به صورت پیوسته و ناپیوسته در مقطع کارشناسی در دانشگاه فرهنگیان خواهران و برداران مشغول تحصیل می‌شوند که امیدوار هستیم شاهد پیشرفت این دانشگاه باشیم.

وی تاکید کرد: تا 4 سال در این دانشگاه ورودی دانشجو داریم ولی خروجی نداریم و از سال چهارم شاهد اشتغال فارغ‌التحصیلان این دانشگاه در آموزش و پرورش هستیم.

لزوم همکاری همه مسئولان در رفع نیازهای دانشگاه فرهنگیان بوشهر

رضایی خواستار همکاری همه مسئولان در رفع نیازهای این دانشگاه در سطح استان شد و با بیان اینکه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بورسیه آموزش و پرورش هستند افزود: استخدام در آموزش و پرورش فقط از طریق این دانشگاه انجام می‌شود.

وی افزود: برای رفع مشکلات سنددار کردن املاک دولتی آموزش و پرورش مذاکرات لازم با نهادها و ادارات انجام شده و به نتایج خوبی نیز رسیده‌ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر خاطرنشان کرد: 475 فضای آموزشی مربوط به بنیاد مسکن، 124 فضای آموزشی مربوط به اداره کل راه و شهرسازی، 73 مورد مربوط به منابع طبیعی و 9 مورد نیز املاک اختلافی است که اقدامات حقوقی لازم برای سنددار کردن این املاک انجام گرفته است.

رضایی تصریح کرد: با نگاه ویژه استاندار شاهد همکاری مدیران کل دستگاه‌های اجرایی با آموزش و پرورش هستیم و تاکنون پیشرفت‌های خوبی در این عرصه داشته‌ایم.

اختصاص هفت هکتار زمین برای احداث دانشگاه فرهنگیان بوشهر

غلامعلی زارعی رئیس دانشگاه فرهنگیان بوشهر نیز اظهار داشت: آموزش و پرورش قلب جامعه است و دانشگاه فرهنگیان نیز قلب آموزش و پرورش است و باید از این قلب به خوبی مراقبت کنیم و آن را تقویت کنیم.

وی افزود: پردیس دانشگاه فرهنگیان برادران استان بوشهر امکانات بسیار ضعیفی دارد و سالن ورزشی و نمازخانه و سالن اجتماعات و امتحانات ندارد و کلاس درس این دانشگاه نیز در شان دانشگاه نیست.

رئیس دانشگاه فرهنگیان بوشهر خاطرنشان کرد: امسال 600 دانشجوی شبانه‌روزی وارد دانشگاه می‌شوند که هم‌اکنون نه خوابگاه داریم و نه کلاس و نه امکانات و تجهیزات و نیازمند کمک مسئولان هستیم.

زارعی تصریح کرد: باید برای رفع مشکلات فعلی به صورت کوتاه‌مدت اقدامات اساسی را انجام دهیم تا در اول مهرماه با مشکل مواجه نشویم.

وی از اختصاص 7 هکتار زمین برای احداث دانشگاه فرهنگیان استان بوشهر خبر داد و گفت: از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر 7 هکتار زمین، جنب پایانه‌های باربری برای احداث این دانشگاه اختصاص یافته که به زودی کاربری این زمین آموزش عالی می‌شود.

زارعی افزود: امیدوار هستیم به زودی اعتبار لازم به این دانشگاه تخصیص یابد تا دانشگاه فرهنگیان به قطب علمی کشور تبدیل شود و دانشگاهی در خور شان استان ایجاد و راه‌اندازی شود.

مشکلات دانشگاه فرهنگیان خواهران در زمینه خوابگاه و سالن ورزشی و تجهیزات

رئیس پردیس دانشگاه فرهنگیان خواهران استان بوشهر نیز اظهار کرد: حمایت از این دانشگاه امری لازم است و از توجهات استاندار به این دانشگاه تقدیر می‌کنیم.

شهلا شاکردرگاه افزود: از نظر خوابگاه و سالن ورزشی و تجهیزات مشکلات زیادی داریم که با اختصاص اعتبارات مورد نیاز می‌توانیم مشکلات موجود را رفع کنیم.